Эстонское железнодорожное предприятие расширилось на Финляндию

Международное транспортное и логистическое предприятие Operail основало дочернюю фирму Operail Finland Oy и инвестирует 50 миллионов евро в то, чтобы начать осуществлять грузоперевозки по железной дороге Финляндии.
По словам председателя правления Рауля Тоомсалу, для предприятия жизненно важно предлагать новые услуги и продукцию, а также находить новые рынки. «Принимая решения в предыдущие годы, мы уже планировали разнообразить рынки и услуги. Новые направления бизнеса вывели предприятие в прибыль, и мы продолжим двигаться тем же курсом в ближайшие годы. Расширение деятельности в Финляндию – это часть долговременной стратегии предприятия», – сказал он.
«В развитии направления на Финляндию важную роль играет большой опыт нашего предприятия», – пояснил член правления предприятия Пауль Лукка. Лукка, который прожил в Финляндии более 16 лет, видит, что Operail способен предлагать клиентам на рынке грузоперевозок у северных соседей качественную и надёжную услугу в качестве дополнительной ценности, и у предприятия высокий потенциал на этом рынке. «Нас очень положительно приняли в Финляндии клиенты и различные заинтересованные группы. Дополнительная конкуренция на рынке приветствуется и способствует конкурентоспособности всего сектора», – сказал Лукка.
Лукка подтвердил, что предприятие готовилось к выходу на рынок Финляндии около года. «На первом этапе мы инвестируем во вхождение на рынок около 50 миллионов евро на покупку подвижного состава и создание структуры, необходимой для деятельности железнодорожного предприятия», – сказал Лукка.
Operail Finland Oy руководит Илкка Сеппянен, имеющий большой опыт работы в железнодорожном концерне Финляндии VR. В течение своей карьеры Сеппянен руководил в VR группе продажами грузоперевозок по железной дороге, отвечал за логистику и безопасность. По словам Лукка, Сеппянен – один из сильнейших руководителей и знатоков в железнодорожной сфере Финляндии. «Сеппянен знаком со всеми важными заинтересованными группами и клиентами, а его знания и опыт работы в железнодорожной сфере, несомненно, исключительны и бесценны», – сказал Лукка.
Operail – это международное железнодорожное логистическое и транспортное предприятие, основными направлениями бизнеса которого являются грузоперевозки, сдача вагонов в аренду, а также обслуживание и строительство подвижного состава. В 2018 году Operail перевёз 13,4 миллиона тонн грузов. В вагонном парке предприятия свыше 3500 вагонов, из которых около 2200 сдано в аренду международным клиентам. В Тапаском депо Operail производят локомотивы C-30M как для обслуживания своих грузоперевозок, так и на экспорт. Бизнес-доходы предприятия в 2018 году составили в сумме 72,7 миллиона евро, а EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составила 15,7 миллиона евро. В прошлом году Operail заработало 9,2 миллиона евро чистой прибыли. Предприятие даёт работу более чем 700 работникам.
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