Эстонское приложение для борьбы с коронавирусом обошлось всего в 30 000 евро

Приложение Hoia обошлось государству всего в 29 088 евро, так как как все связанные с разработкой работы партнерский предприятия покрыли сами.

Всего в разработки участвовали эксперты из 12 предприятий.

Государству пришлось лишь оплатить анализ безопасности, который и стоил почти 30 тысяч.

Мобильное приложение было создано в сотрудничестве между министерством социальных дел, центром инфосистем здоровья и благополучия и 12 эстонскими предприятиями — Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics и ASA Quality Services OÜ. В разработку приложения также свой вклад внесла швейцарская группа проекта DP-3T, а созданное ею решение является основой эстонского приложения.

Если какой-либо пользователь мобильного приложения заболеет, то он отметит себя (то есть свой анонимный код) заболевшим и другие пользователи приложения получат уведомление о возможном близком контакте с зараженным. Приложение уведомляет пользователя в том случае, если его телефон находился во время инфекционного периода на расстоянии двух или менее метров и как минимум в течение 15 минут с телефоном инфицированного. Приложение также предоставляет начальные инструкции о том, как действовать. Таким образом, приложение также будет информировать людей, которых сам инфицированный человек не знает или не помнит, позволяя им принимать меры для защиты своего здоровья и здоровья других.

Сначала мобильное приложение Hoia можно будет использовать только в Эстонии. Следующий шаг — обмен анонимными кодами контактных за пределами страны для того, чтобы приложение можно было использовать, например, во время путешествия или командировки.

Больше о приложении можно узнать здесь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!