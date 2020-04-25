Эстонское предприятие раздает в рамках кампании 100 бесплатных интернет-магазинов

По словам исполнительного директора Shopz.com Герка Аллерта, интернет-магазины и мобильные приложения создаются в срочном порядке. За 24 часа можно запустить работающий интернет-магазин. При этом создается комплексное решение — интернет-магазин с поставкой, складом и платежами. В более широком смысле цель Shopz состоит в том, чтобы максимально сохранить предпринимательскую среду и чтобы эстоноземельцы и спустя год могли посещать любимые магазины.

"На самом деле, для интернет-магазинов нынешняя ситуация является большой возможностью. Именно те фирмы, у кого нет интернет-магазина, могут закрыть двери своего магазина, потому что по завершении особого положения у них может не остаться средств на продолжение бизнеса. Такие предприниматели есть и в городах, и в уездах. Самое важное — чтобы они не сдались слишком быстро", — заявил Аллерт, который утверждает, что созданием 100 интернет-магазинов они помогут предприятиям полностью перевести свой бизнес в интернет.

По словам Аллерта, различные исследования показывают, что несмотря на кризис предприниматели Эстонии все же используют интернет-магазины в недостаточной мере. Например, недавнее исследование SEB показало, что хотя объемы интернет-торговли постоянно растут, электронные каналы продаж в Эстонии использует только четверть мелких и средних предприятий. "Зачастую те, у кого есть действующий интернет-магазин, не могут привлечь сюда клиентов. Для того, чтобы бизнес процветал и в интернете, нужно постоянно заниматься SEO, проводить дигимаркетинг, использовать другие решения. Свою помощь предпринимателям мы предлагаем также и в этой сфере", — подчеркнул Аллерт.

Подключаясь к Shopz, предприниматель получает также созданное эстоноземельцами программное обеспечение для бизнеса Erply, которое позволяет управлять всеми заказами из одного места.