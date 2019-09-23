Эстонское предприятие начало следить за автомобилями Toyota необычным способом

Стартовавшая в качестве тест-проекта и теперь активно предлагаемая услуга видеоконтроля используется в Amserv для визуального определения потребности ремонта и обслуживания моделей Toyota. Смотрите, как это работает.

По словам руководителя сферы послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, такую услугу владельцам моделей Toyota в Эстонии никто ранее не предлагал, поэтому речь о новом и интересном решении и для автовладельцев. ”Это то новшество, которое, по всей видимости, сформирует новый стандарт обслуживания клиентов на нашем рынке”, — отметил Аасала.

Основное назначение видеоконтроля — познакомить при помощи видео с техническим состоянием автомобиля и обратить внимание на возможные недостатки. ”Как и раньше, так и сейчас у автовладельца есть возможность познакомиться со списком необходимых работ, но также от них можно и отказаться. С помощью видео можно увидеть реальное состояние под днищем автомобиля, что позволит владельцу лучше осознать возможные риски безопасности”, — пояснил Аасала и привел примеры, когда на видео было хорошо показано состояние тормозов и шин, повреждения поддона двигателя, ходовой или незакрепленный глушитель.

Видеоконтроль стартовал в качестве тест-проекта этим летом в Ярвеском представительстве Amserv, где за 7 недель было сделано 247 видео о техническом состоянии автомобилей. Клиенты посмотрели их 202 раза и в итоге новая услуга получила среднюю оценку 4,9 из 5.

”На видео техник показывает состояние шин, тормозов, ходовой, глушителя и других важных деталей, и указывает на то, что потребует внимания в ближайшее время”, — описывает Аасала и отмечает, что для автовладельцев проведение видеоконтроля не приносит дополнительных расходов.