Эстонское предприятие ESC приступило к разминированию в польских водах

По словам руководителя ESC Global Security Яануса Рахумяги, речь идет о крупнейшем проекте по разминированию, за который когда-либо брались эстонские частные фирмы или организации публичного сектора. В рамках 10-месячного проекта по разминированию водолазы ESC будут осматривать и обезвреживать мины на фарватере Свиноуйсьце-Щецин (примерно 5-километровый участок). ”В основном это мины времен Второй мировой войны, которых и сегодня в тамошних водах достаточно много. На 100 гектарах, которые мы будем проверять, было выявлено около 9000 ферромагнитных контактов — в каждом случае нам необходимо определить, идет ли речь о минах, а затем поднять мины из воды”, — пояснил Рахумяги.

По плану работы по разминированию оценены в 4 миллиона евро, но окончательная сумма зависит от количества поднятых из воды мин. Со стороны ESC проектом руководит член правления Мадис Мадалик, а экспертом выступает бывший руководитель группы минных водолазов ВМС Эстонии Ивари Сарапуу. Субподрядчиком является польская водолазная компания Geofusion. В ходе проекта будут задействованы 20 бывших минных водолазов НАТО, 15 экспертов и 5 минных тральщиков. В рамках данной операции компания ESC сотрудничает с польскими ВМС.

В настоящее время на фарватере Свиноуйсьце-Щецин в Польше осуществляется крупномасштабный проект модернизации, предусматривающий выемку грунта и расширение на фарватере протяженностью 62 км. Задачей водолазов ESC является очистить от мин около 5 километров дна фарватера.