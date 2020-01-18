18.01.2020, 11:30

Эстонское предприятие ESC приступило к разминированию в польских водах


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Эстонское предприятие ESC приступило к разминированию в польских водах
Выступающий экспертом в проекте бывший руководитель группы минных водолазов ВМС Эстонии Ивари СарапууESC Global Security

Эстонская компания морской охраны ESC Global Security выиграла в Польше тендер стоимостью 4 миллиона евро на очистку от мин морского дна площадью около 100 гектаров между портами Свиноуйсьце и Щецин, сообщается в пресс-релизе.

По словам руководителя ESC Global Security Яануса Рахумяги, речь идет о крупнейшем проекте по разминированию, за который когда-либо брались эстонские частные фирмы или организации публичного сектора. В рамках 10-месячного проекта по разминированию водолазы ESC будут осматривать и обезвреживать мины на фарватере Свиноуйсьце-Щецин (примерно 5-километровый участок). ”В основном это мины времен Второй мировой войны, которых и сегодня в тамошних водах достаточно много. На 100 гектарах, которые мы будем проверять, было выявлено около 9000 ферромагнитных контактов — в каждом случае нам необходимо определить, идет ли речь о минах, а затем поднять мины из воды”, — пояснил Рахумяги.

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По плану работы по разминированию оценены в 4 миллиона евро, но окончательная сумма зависит от количества поднятых из воды мин. Со стороны ESC проектом руководит член правления Мадис Мадалик, а экспертом выступает бывший руководитель группы минных водолазов ВМС Эстонии Ивари Сарапуу. Субподрядчиком является польская водолазная компания Geofusion. В ходе проекта будут задействованы 20 бывших минных водолазов НАТО, 15 экспертов и 5 минных тральщиков. В рамках данной операции компания ESC сотрудничает с польскими ВМС.

В настоящее время на фарватере Свиноуйсьце-Щецин в Польше осуществляется крупномасштабный проект модернизации, предусматривающий выемку грунта и расширение на фарватере протяженностью 62 км. Задачей водолазов ESC является очистить от мин около 5 километров дна фарватера.

Специализирующаяся на морской безопасности компания ESC Global Security преимущественно оказывает услуги по охране судов, но при этом ежегодно в разных частях света также выполняет миссии по поиску под водой неразорвавшихся боеприпасов: например, на крупнейших в мире дноуглубительных судах в Индонезии, Индии и Западной Африке. ”Польский тендер мы выиграли, во многом, потому, что выполняющие работы по углублению дна на фарватере международные компании обладают положительным опытом работы с ESC — как в операциях по поиску под водой неразорвавшихся боеприпасов, так и в части вооруженной защиты судов в опасных регионах мира”, — отметил Рахумяги.

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