Эстонское предприятие будет поставлять на китайский рынок отечествнную минеральную воду

По словам члена правления Haage Joogid OÜ Велло Оселина, в поиске партнеров на китайском рынке поддержку оказала организация EAS, и, хотя из-за пандемии переговоры были полностью перенесены в онлайн-формат, это не стало препятствием для достижения соглашения. ”Конечно, очень интересно выйти на крупнейший в мире и самый быстрорастущий рынок. Мы привыкли быть гибкими с нашими клиентами, и до сих пор наша компактность делала это возможным. Первоначально мы начнем снабжать китайский рынок произведенным для эстонского рынка упакованными продуктами, но в случае оптовой упаковки уже будем следовать специфике и пожеланиям местного рынка. Например, ожидается, что упаковка будет максимально практичной для курьерской службы — на этом рынке доля такой формы доставки очень велика”, — добавил Оселин.

На китайский рынок будет поставляться газированная и негазированная природная минеральная вода Haage в поллитровых и литровых PET-бутылках, а также в 0,33-литровых стеклянных бутылках. Стороны не разглашают финансовый объем сделки.

Оселин отметил, что заключенное соглашение не является автоматически курицей, несущей золотые яйца. ”20 миллиардов евро розничных продаж в год, крупнейший рынок бутилированной воды в мире. Это потребляющий 50 миллионов тонн бутилированной питьевой воды растущий рынок, где царит жесткая конкуренция. В то же время мы считаем, что высокое качество и стильная упаковка помогут нам занять долю китайского рынка. Амбиции велики, но без них сегодня об экспорте не стоит и думать”, — сказал Оселин.

Природная минеральная вода Haage поступает из скважины в деревне Хааге Тартуского уезда. Haage Joogid OÜ — предприятие, основанное в 2012 году на местном капитале, входящее в концерн Silikaat Grupp.