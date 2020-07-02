02.07.2020, 21:31
Эстонское пассажирское судно Runö налетело на неизвестный объект и вышло из строя(3)
Сегодня во время рейса в сторону Сааремаа рухнуский паром Runö налетел около острова на неизвестный плавающий предмет. Находившиеся на судне почувствовали резкую вибрацию. Паром пришлось выводить из эксплуатации.
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