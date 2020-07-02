Эстонское пассажирское судно Runö налетело на неизвестный объект и вышло из строя

Представитель компании Kihnu Veeteed отметил, что опасности для пассажиров не было: судно оставалось управляемым и на плаву.

Предполагается, что теплоход повстречался с большим бревном, которое повредило гребной винт. В результате он получил деформацию.

Если все пройдет по плану и найдутся необходимые запасные части, то устранение дефекта потребует не очень длительного времени.