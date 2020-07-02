02.07.2020, 21:31

Эстонское пассажирское судно Runö налетело на неизвестный объект и вышло из строя


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Эстонское пассажирское судно Runö налетело на неизвестный объект и вышло из строя
Karin Kaljuläte

Сегодня во время рейса в сторону Сааремаа рухнуский паром Runö налетел около острова на неизвестный плавающий предмет. Находившиеся на судне почувствовали резкую вибрацию. Паром пришлось выводить из эксплуатации.

Представитель компании Kihnu Veeteed отметил, что опасности для пассажиров не было: судно оставалось управляемым и на плаву.

Предполагается, что теплоход повстречался с большим бревном, которое повредило гребной винт. В результате он получил деформацию.

Если все пройдет по плану и найдутся необходимые запасные части, то устранение дефекта потребует не очень длительного времени.

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