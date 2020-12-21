Эстонское масло завоевывает рынок Узбекистана

"Эстонской продукции часто сопутствует успех именно в таких несколько неожиданных странах. В случае Узбекистана речь идет о стране бывшего СССР, где Эстония, бесспорно, всегда была на хорошем счету", — сказал председатель правления Tere AS Юло Кивине.

"В Средней Азии эстонская продукция имеет высокую репутацию, потому что для них мы, говоря штампами, — западные бренды. Экспортировать надо туда, куда мы можем, а не туда, куда, по мнению других, мы должны — как правило, туда трудно пробиться. Продукты молочного производства в основном имеют региональный спрос и быстро портятся, но в определенном ассортименте наш экспортный потенциал очень велик", — добавил Кивине.