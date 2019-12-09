Эстонское финансовое предприятие лишили лицензии на деятельность в Косово

Имеющая эстонские корни международная компания малого кредитования и финансовых технологий IuteCredit Europe оспаривает неожиданное и необоснованное решение центрального банка Косово, который в пятницу отозвал лицензию не деятельность предприятия. IuteCredit подтверждает, что решение центробанка Косово не повлияет на результаты группы, поскольку работа в этой стране является малой частью портфеля предприятия.
По словам исполнительного руководителя IuteCredit Europe grupp Тармо Сильда, отзыв лицензии стал для предприятия полной неожиданностью, но это решение имеет минимальное финансовое влияние на всю группу. ”Мы вышли на рынок Косово только два года назад и по сути действуем там как стартап, который только стал выходить на ожидаемый результат. Мы предоставили ведомствам обновленные бизнес-планы, и ожидали отзыва на них от властей”, — описывает Сильд.
Сейчас предприятие сотрудничает как с юристами, так и с представителями местной власти, чтобы по возможности быстрее восстановить коммерческую деятельность в Косово и минимизировать негативное влияние как для предприятия, так и для инвесторов. ”Сегодня объем портфеля в Косово составляет 9,3 млн. евро или же 12,4% от общего портфеля кредитов нашей группы и поэтому мы не видим сильного влияния текущей ситуации на всю группу. Поступающие от клиентов средства вкладываются в оборот и это, в свою очередь, поддерживается позитивной тенденцией выплат со стороны клиентов в Косово”, — отмечает Сильд.
Центробанк в качестве причины для отзыва лицензии привел тот факт, что IuteCredit не использовало в Косово ту ставку интресса, что была отмечена в бизнес-плане предприятия 2017 года. ”Это был найденный предлог. Бизнес-план — это собственный документ предприятия в странах с рыночной экономикой, который необходим для достижения целей компании. Уже слово ”бизнес-план” указывает, что речь идет о плане. Если предпринимателю нужно по ходу вносить в этот документ изменения для достижения поставленных целей, то он волен это делать. В целом в правовых актах Косово не указывается граница максимальной ставки интрессов”, — подчеркивает Сильд.
В этом году процентная ставка стоимости кредитов IuteCredit в Косово составляет 59%. Для сравнения — в Эстонии максимальная ставка стоимости кредитов находится на уровне 58%. ”Говоря простым языком, ежемесячный платеж в течение 12 месяцев за холодильник стоимостью 500 евро будет составлять 56,4 евро. В Эстонии такую же услугу предлагает, например, Liisi järelmaks. То есть это не является чем-то особенным”, — добавляет Сильд.
По словам Тармо Сильда, прискорбно, что отсутствие в Косово регуляции об эффективной ставке интрессов и о границе ставок делает предложение кредитных продуктов в развивающейся экономике очень сложным. ”Качество нашего портфеля малых кредитов, процесс сбора выплат и наша команда в Косово до сих пор показывали отличные результаты. Поэтому мы видим — что и подтвердили сегодня нашим инвесторам — что сможем, несмотря ни на что, достигнуть поставленных на 2019 год целей”.
Для стабилизации и управления всеми процессами предприятия и связанного с ним сторон — работников, бизнес-партнеров и инвесторов — компания ведет совместную работу с международными юридическими бюро и продолжает сотрудничество с ведомствами в Косово. Предприятие сообщит публично о дальнейшем развитии ситуации и незамедлительно поставит в известность связанные с деятельностью компании стороны — в том числе и на своей странице www.iutecredit.com.
IuteCredit — это имеющая эстонские корни и действующая на международных рынках компания малого кредитования и финансовых технологий, которая сосредотачивается прежде всего на предложении кредитов с рассроченными платежами — в том числе и автокредитов. Средний срок кредитования — более года. Сегодня IuteCredit является ведущим предприятием малого кредитования в Европе с объемом баланса более 100 млн. евро и 200 000 активных клиентов.
Предприятие работает в Молдове, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговине. Партнерами компании являются, например, государственные почтовые учреждения, международные телекоммуникационные операторы Orange, VodaFone, Deutsche Telekom, крупнейшие магазины электроники и т.д.
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