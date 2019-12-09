Эстонское финансовое предприятие лишили лицензии на деятельность в Косово

Центробанк в качестве причины для отзыва лицензии привел тот факт, что IuteCredit не использовало в Косово ту ставку интресса, что была отмечена в бизнес-плане предприятия 2017 года. ”Это был найденный предлог. Бизнес-план — это собственный документ предприятия в странах с рыночной экономикой, который необходим для достижения целей компании. Уже слово ”бизнес-план” указывает, что речь идет о плане. Если предпринимателю нужно по ходу вносить в этот документ изменения для достижения поставленных целей, то он волен это делать. В целом в правовых актах Косово не указывается граница максимальной ставки интрессов”, — подчеркивает Сильд.

В этом году процентная ставка стоимости кредитов IuteCredit в Косово составляет 59%. Для сравнения — в Эстонии максимальная ставка стоимости кредитов находится на уровне 58%. ”Говоря простым языком, ежемесячный платеж в течение 12 месяцев за холодильник стоимостью 500 евро будет составлять 56,4 евро. В Эстонии такую же услугу предлагает, например, Liisi järelmaks. То есть это не является чем-то особенным”, — добавляет Сильд.

По словам Тармо Сильда, прискорбно, что отсутствие в Косово регуляции об эффективной ставке интрессов и о границе ставок делает предложение кредитных продуктов в развивающейся экономике очень сложным. ”Качество нашего портфеля малых кредитов, процесс сбора выплат и наша команда в Косово до сих пор показывали отличные результаты. Поэтому мы видим — что и подтвердили сегодня нашим инвесторам — что сможем, несмотря ни на что, достигнуть поставленных на 2019 год целей”.

Для стабилизации и управления всеми процессами предприятия и связанного с ним сторон — работников, бизнес-партнеров и инвесторов — компания ведет совместную работу с международными юридическими бюро и продолжает сотрудничество с ведомствами в Косово. Предприятие сообщит публично о дальнейшем развитии ситуации и незамедлительно поставит в известность связанные с деятельностью компании стороны — в том числе и на своей странице www.iutecredit.com.

IuteCredit — это имеющая эстонские корни и действующая на международных рынках компания малого кредитования и финансовых технологий, которая сосредотачивается прежде всего на предложении кредитов с рассроченными платежами — в том числе и автокредитов. Средний срок кредитования — более года. Сегодня IuteCredit является ведущим предприятием малого кредитования в Европе с объемом баланса более 100 млн. евро и 200 000 активных клиентов.