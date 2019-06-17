Эстонско-финский газопровод Balticconnector наконец вывели на сушу

Компания Elering накануне сообщила, что для вытягивания на землю отрезка трубы полуметрового диаметра длиной почти один километр используется мощная 500-тонная лебедка.

После этого в работе наступит небольшая пауза, и в конце июня этот километровый участок трубы соединят сварочным швом с уже уложенным 76-километровым подводным участком газопровода.

Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года. Протяженность его подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии (от Инкоо до Сиунтио) — 21, наземного участка в Эстонии (Кийли-Палдиски) — 55 км. Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 миллиона кубометров природного газа в сутки. Первая поставка природного газа намечена на начало 2020 года.