Эстонским клиентам начнут поступать роботизированные звонки из банка

”На фоне участившихся в последние годы случаев кибермошенничества особенно важно, чтобы банк и клиент могли в случае необходимости быстро связаться друг с другом. Поэтому важно, чтобы контактная информация клиентов была правильной и своевременно обновлялась. Хотя обновление данных — обычная практика, с которой сталкиваются все клиенты банка, есть клиенты, которые по той или иной причине не реагируют на просьбы по электронным каналам. Поэтому, в качестве напоминания, мы решили протестировать роботизированные звонки, во время которых клиенту удобно напоминают, что его данные устарели, и просят по возможности обновить данные. Таким образом, непосредственно во время звонка робота банк не просит предпринимать каких-либо действий. Однако после звонка клиенту стоит зайти в свой интернет-банк и обновить свои данные в удобное для себя время”, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

Несмотря на то, что обновление контактной информации за последние годы значительно улучшилось, по сведениям банка данные почти каждого 10-го клиента могут не своевременно обновляться или дополняться.

Роботизированные звонки банка SEB будут осуществляться только в рабочие дни с 9:00 до 17:00, и для этого будет использоваться только номер 665 5101.

Получивший звонок клиент услышит следующий текст: Здравствуйте! Мы звоним вам из банка SEB. Напоминаем, что ваши клиентские данные устарели. Пожалуйста, обновите свои данные. Спасибо, если вы уже обновили свою информацию. Мы рады, что вы доверяете SEB в ведении своих финансовых дел. Если вы хотите еще раз прослушать это сообщение, нажмите цифру ”три”.

Проверить, нуждаются ли ваши данные в обновлении, можно в своем интернет-банке в подразделе ”Настройки” → ”Контактные и дополнительные данные”. Убедитесь, что в системе указан ваш номер телефона, по которому банк сможет оперативно связаться с вами.

SEB напоминает, что в любой ситуации человек не должен раскрывать свои личные или банковские данные через электронные каналы. Если вы подозреваете, что стали жертвой кибермошенничества, немедленно обратитесь в свой банк. Более подробную информацию по темам кибербезопасности можно найти на веб-странице банка.