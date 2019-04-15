Эстонский строитель в Финляндии: в Эстонии меньше обманывают и доносят

”В Эстонии работать по подряду намного лучше, чем в Финляндии. В Эстонии меньше обманывают и доносят. Это может подтвердить любой эстонец, имеющий опыт работы по обе стороны залива”, — передает его слова Kauppalehti.

Ребане отмечает, что в последнее время работающие в Финляндии эстонцы стали возвращаться на родину, как из-за растущих зарплат, так и из-за того, что устали от обмана со стороны северных соседей. ”Люди хотят чувствовать безопасность и стабильность, особенно, если дома их ждут семьи. Они не хотят спорить из-за каждого евро и бояться того, что им могут вообще не заплатить”, — говорит мужчина.

По его словам, в Финляндии довольно часто мелким субподрядчикам не оплачивают счета или затягивать с оплатой на ненормально большой срок. Он отмечает, что ситуация для эстонцев в финском строительном секторе стала ухудшаться около 10 лет назад, во время кризиса, когда работать строителем в Финляндии хотели практически все. Среди этих людей были и те, кто подорвал имидж работников из Эстонии, что привело и к снижении цен.

По мнению главы Финского строительного союза Матти Херьюниема, Ребане описывает ситуацию слишком однобоко. ”Проблемой строительного сектора является слишком быстрая смена субподрядчиков, что снижает продуктивность”, — говорит он. При этом многие работающие в Финляндии иностранные фирмы сами все чаще нанимают не эстонцев, а граждан других стран.