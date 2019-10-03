Эстонский стартап завоевал в Европе титул лучшего молодежного предприятия

Салуокс начал успешную предпринимательскую деятельность в очень раннем возрасте – в 2013 году он и два его одноклассника учредили ученическую фирму Three Piglets, которая в том же году завоевала звание лучшей ученической фирмы в Эстонии, а затем и титул лучшей ученической фирмы Европы. В прошлом году Салуокс также получил звание Молодого предпринимателя года в Эстонии.

«Нас действительно вдохновила история eAgronom, а также сила воли Робина и его стремление решить одну из самых важных проблем в мире – экологическую устойчивость в сельском хозяйстве, – прокомментировала Сьюзан Дэйнжер, исполнительный директор AmCham EU. – eAgronom отличается сильной бизнес-моделью и огромным потенциалом влияния на общество в целом. Мы очень рады возможности поддержать таких молодых и талантливых предпринимателей – именно они являются будущим европейской экономики».

Исполнительный директор JA Europe Кэролайн Дженнер отметила, что целью присуждаемой уже седьмой год совместной премии JA Europe и Американской торговой палаты в ЕС является обеспечить молодых людей знаниями, умениями и поддержкой, необходимыми для того, чтобы добиться успеха уровня eAgronom: «Важно показать, что навыки, приобретенные еще в раннем возрасте в рамках программы ученических фирм, могут проложить путь к дальнейшей успешной карьере».

Европейская премия молодым предпринимателям Американской торговой палаты в ЕС присуждается в сотрудничестве с Junior Achievement Europe и призвана вдохновлять и поддерживать предпринимательство среди молодежи. Победитель получает грант в размере 10 000 евро и возможность в течение целого года обращаться за менторской помощью к признанным членам Американской торговой палаты.

Наряду с eAgronom в финал также вышла другая эстонская компания Edumus, которая помогает направлять экспертов разных сфер деятельности для преподавания в школах, и испанское предприятие Biofy, производящее топливо из использованного пластика.

Членами международного жюри были генеральный директор по окружающей среде Европейской комиссии Даниэль Каллея-Креспо, исполнительный директор AmCham EU Сьюзан Дэйнжер, Джоанна Джилл из Euronews, исполнительный директор Миссии США в Европе Марк Либби, член Европейского парламента от Болгарии Эва Майдел и президент европейского отделения UPS Лу Ривеччо.