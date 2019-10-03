03.10.2019, 21:50

Эстонский стартап завоевал в Европе титул лучшего молодежного предприятия


rus.delfi.ee
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Эстонский стартап завоевал в Европе титул лучшего молодежного предприятия
JA Eesti

Американская торговая палата в ЕС (AmCham EU) и Junior Achievement в Европе (JA Europe) объявили эстонский стартап eAgronom победителем состоявшегося уже в седьмой раз конкурса молодежного предпринимательства.

По мнению международного жюри, eAgronom заслуживает награды за инновационный подход к обеспечению экологической устойчивости и биоразнообразия в сельском хозяйстве. Это особенно актуально сейчас, когда сельское хозяйство в Европе сталкивается с серьезными изменениями и вызовами – от обеспечения эффективности производства до сохранения устойчивости. По оценке жюри, признание eAgronom служит важным сигналом того, что сельское хозяйство является сектором, в котором активнее могут быть и молодые люди.

Предлагающая сельскохозяйственное программное обеспечение компания eAgronom создана, профинансирована и управляется самими фермерами. Соучредителем предприятия является Робин Салуокс, выпускник JA Eesti, ранее создавший успешную ученическую фирму. Робин занимался поисками лучшего программного обеспечения для управления фермой отца. Чтобы создать первую версию программы, Салуокс изучил программирование, и сегодня его программой eAgronom пользуются сотни фермеров в семи странах мира. eAgronom организует фермерские базы данных, автоматизирует документооборот и предоставляет возможные решения.

«Мы очень рады, что наша компания удостоена столь престижной награды, – сказал соучредитель eAgronom Робин Салуокс. – Мы абсолютно убеждены в том, что наиболее экономически выгодный способ ведения сельского хозяйства также является наиболее экологичным. Эта награда поможет нам развивать eAgronom и расширять деятельность в Европе и во всем мире».

Салуокс начал успешную предпринимательскую деятельность в очень раннем возрасте – в 2013 году он и два его одноклассника учредили ученическую фирму Three Piglets, которая в том же году завоевала звание лучшей ученической фирмы в Эстонии, а затем и титул лучшей ученической фирмы Европы. В прошлом году Салуокс также получил звание Молодого предпринимателя года в Эстонии.

«Нас действительно вдохновила история eAgronom, а также сила воли Робина и его стремление решить одну из самых важных проблем в мире – экологическую устойчивость в сельском хозяйстве, – прокомментировала Сьюзан Дэйнжер, исполнительный директор AmCham EU. – eAgronom отличается сильной бизнес-моделью и огромным потенциалом влияния на общество в целом. Мы очень рады возможности поддержать таких молодых и талантливых предпринимателей – именно они являются будущим европейской экономики».

Исполнительный директор JA Europe Кэролайн Дженнер отметила, что целью присуждаемой уже седьмой год совместной премии JA Europe и Американской торговой палаты в ЕС является обеспечить молодых людей знаниями, умениями и поддержкой, необходимыми для того, чтобы добиться успеха уровня eAgronom: «Важно показать, что навыки, приобретенные еще в раннем возрасте в рамках программы ученических фирм, могут проложить путь к дальнейшей успешной карьере».

Европейская премия молодым предпринимателям Американской торговой палаты в ЕС присуждается в сотрудничестве с Junior Achievement Europe и призвана вдохновлять и поддерживать предпринимательство среди молодежи. Победитель получает грант в размере 10 000 евро и возможность в течение целого года обращаться за менторской помощью к признанным членам Американской торговой палаты.

Наряду с eAgronom в финал также вышла другая эстонская компания Edumus, которая помогает направлять экспертов разных сфер деятельности для преподавания в школах, и испанское предприятие Biofy, производящее топливо из использованного пластика.

ТОП

Членами международного жюри были генеральный директор по окружающей среде Европейской комиссии Даниэль Каллея-Креспо, исполнительный директор AmCham EU Сьюзан Дэйнжер, Джоанна Джилл из Euronews, исполнительный директор Миссии США в Европе Марк Либби, член Европейского парламента от Болгарии Эва Майдел и президент европейского отделения UPS Лу Ривеччо.

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