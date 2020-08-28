28.08.2020, 19:50

Эстонский стартап занял первое место на престижном конкурсе IT World 2020

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Эстонский стартап занял первое место на престижном конкурсе IT World 2020
Synctuition

Эстонское приложение психической вовлеченности Synctuition завоевало первое место в сфере относящихся к здоровью услуг на всемирном конкурсе IT World 2020. Награды здесь присуждают наиболее примечательным технологиям, новаторам и предприятиям ИТ-сектора. Приложение Synctuition оказалось в своей категории первым, обойдя сотни других связанных со здоровьем товаров и услуг.

”Целью Synctuition всегда было улучшение и развитие психического здоровья людей. В неспокойных условиях последних шести месяцев психическое здоровье общества находится под большим давлением, чем когда-либо прежде, поскольку мы живем в постоянной неопределенности, которая лишь усиливается негативным потоком новостей”, — сказал соучредитель Synctuition Аллан Ээсмаа. По словам Ээсмаа, пандемия и самоизоляция заставили людей пробовать разные способы снижения стресса, а разработанное в Эстонии приложение для снятия стресса стало любимым решением очень многих.

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Для эстонского стартапа этот год был бурным: помимо получения престижной награды, приложение вошло в тройку самых скачиваемых приложений для медитации в США, опередив многие миллиардные компании, а недавняя статистика показывает, что Synctuition имеет больше реальных пользователей, чем основные конкуренты.

С помощью объемного звука Synctuition помогает снизить стресс, повысить концентрацию и улучшить качество сна. Технологическое решение разработано в сотрудничестве с неврологами, звукотехниками, экспертами по медитации и психологами.

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