Эстонский стартап занял первое место на престижном конкурсе IT World 2020

”Целью Synctuition всегда было улучшение и развитие психического здоровья людей. В неспокойных условиях последних шести месяцев психическое здоровье общества находится под большим давлением, чем когда-либо прежде, поскольку мы живем в постоянной неопределенности, которая лишь усиливается негативным потоком новостей”, — сказал соучредитель Synctuition Аллан Ээсмаа. По словам Ээсмаа, пандемия и самоизоляция заставили людей пробовать разные способы снижения стресса, а разработанное в Эстонии приложение для снятия стресса стало любимым решением очень многих.

Для эстонского стартапа этот год был бурным: помимо получения престижной награды, приложение вошло в тройку самых скачиваемых приложений для медитации в США, опередив многие миллиардные компании, а недавняя статистика показывает, что Synctuition имеет больше реальных пользователей, чем основные конкуренты.

С помощью объемного звука Synctuition помогает снизить стресс, повысить концентрацию и улучшить качество сна. Технологическое решение разработано в сотрудничестве с неврологами, звукотехниками, экспертами по медитации и психологами.