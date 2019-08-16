Эстонский стартап Sixfold открыл в здании Fotografiska новый офис и планирует увеличить свою команду вдвое

Цель, которую Sixfold поставили перед собой в 2017 году, заключается в том, чтобы быть ведущей в Европе платформой для обработки логистических данных в режиме реального времени. Услуга предназначена прежде всего для крупных предприятий, которые ежедневно выпускают со своих заводов огромные количества продукции, но которым следить за перемещением грузов до сих пор было сложно.

По словам соучредителя Sixfold Тыну Руннеля, наибольшую важность для их компании представляет европейский рынок, где крупные производители, расположенные в разных странах, проявили активный интерес к услуге. ”На данный момент платформой Sixfold пользуются такие именитые предприятия как Südzucker, Saint-Gobain Isover и Weig. К концу года компания хочет утроить количество клиентов, и поэтому планирует в течение года увеличить штат в два раза, дополнительно наняв в офис, расположенный в Таллинне, 40 сотрудников.

Здешний центр разработок сфокусирован на развитии технологической функциональности продукта с помощью машинного обучения. Быстрый рост подтверждается и тем фактом, что переезд, который состоялся на этой неделе, уже четвертый за последние два года.