Эстонский стартап-сектор растет и становится многообразнее

Налогов на заработную плату было уплачено 33 миллиона евро, а средний размер заработной платы на стартап-предприятии составил 1706 евро, что на 27 % выше среднего показателя по Эстонии. Всего на благо местных стартап-предприятий трудится 4806 человек, что на 44 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. 46 % сотрудников — женщины, 54 % — мужчины, и практически половина работников данного сектора имеет высшее образование. 15% учредителей стартапов — женщины. Аналогичный показатель доли женщин среди учредителей стартапов — к примеру, в Германии, Кремниевой (Силиконовой) долине и Сингапуре. Больше всего стартапов в Эстонии учреждают люди в возрасте от 25 до 40 лет и с высшим образованием.

По словам ответственной за мониторинг стартап-сектора в Startup Estonia Мооники Мялло, больше всего налогов на заработную плату платят стартап-предприятия в сфере финансовых технологий, бизнес-услуг и программного обеспечения, а также транспорта и логистики. ”Несмотря на то, что средняя брутто-зарплата в стартап-предприятиях — выше среднего показателя по стране, она все же несколько уступает месячным брутто-зарплатам в трех наиболее высоко оплачиваемых сферах деятельности”.

Посредством 24 новых сделок было привлечено инвестиций на сумму 117 миллионов евро, что означает средний размер инвестиции 4,4 миллиона евро. Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций снизился, количество сделок выросло: в 2018 году было сделано в общей сложности 37 инвестиций. Наибольшая до сих пор сумма была в этом году инвестирована в Bolt (60 миллионов евро), Glia (18 миллионов), Realeyes (11 миллионов евро), Coolbet (7,6 миллиона) и TBD-Biodiversity (4,5 миллиона).

В качестве положительной новости KredEx объявил на этой неделе о подписании Балтийского инновационного фонда 2, с помощью которого в течение следующих пяти лет в предприятия стран Балтии будет инвестировано в общей сложности свыше 300 миллионов евро.

Программу Startup Estonia реализует KredEx, стремясь к тому, чтобы в Эстонии стало больше примеров успешных стартапов через развитие стартап-экосистемы. Программа Startup Estonia связана с несколькими программами развития. Посредством этих программ развиваются знания и навыки предпринимателей, улучшаются условия финансирования для стартапов и устраняются юридические препятствия. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.