09.08.2019, 08:35

Эстонский стартап-сектор растет и становится многообразнее


rus.delfi.ee
EST
Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

За первые шесть месяцев текущего года в стартап-предприятия Эстонии было инвестировано 117 миллионов евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сотрудников местных стартап-предприятий выросло на 44 %, сообщается в пресс-релизе KredEx и Startup Estonia.

В первом полугодии 650 эстонских стартапов заплатили около 33 миллионов евро налогов на заработную плату, что на 57 % больше соответствующего показателя в первой половине прошлого года.

Если годовой оборот местных стартапов в 2018 году составил 300 миллионов евро, то в текущем году аналогичный план выполнен на 52 %. То есть, по сравнению с первой половиной 2018 года, совокупный оборот стартапов вырос на 3 %.

По словам директора Startup Estonia Маарики Труу, секрет устойчивого развития нашего стартап-сектора заключается не только в растущих показателях. ”Фундаментом устойчивой и развивающейся экосистемы стартап-предприятий является многообразие. И под многообразием следует понимать как культурные, религиозные, социально-экономические, так и различия в сфере образования привлеченных людей. Успешное предприятие нуждается не столько в одинаково мыслящих людях, сколько в комбинации различных видений, опыта и навыков, которые посредством общей цели и работы станут основой так необходимого компании конкурентного преимущества. Я могу с радостью подтвердить, что эстонский стартап-сектор становится именно таким и что все больше учредителей хотят развивать свои предприятия именно здесь”.

Налогов на заработную плату было уплачено 33 миллиона евро, а средний размер заработной платы на стартап-предприятии составил 1706 евро, что на 27 % выше среднего показателя по Эстонии. Всего на благо местных стартап-предприятий трудится 4806 человек, что на 44 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. 46 % сотрудников — женщины, 54 % — мужчины, и практически половина работников данного сектора имеет высшее образование. 15% учредителей стартапов — женщины. Аналогичный показатель доли женщин среди учредителей стартапов — к примеру, в Германии, Кремниевой (Силиконовой) долине и Сингапуре. Больше всего стартапов в Эстонии учреждают люди в возрасте от 25 до 40 лет и с высшим образованием.

По словам ответственной за мониторинг стартап-сектора в Startup Estonia Мооники Мялло, больше всего налогов на заработную плату платят стартап-предприятия в сфере финансовых технологий, бизнес-услуг и программного обеспечения, а также транспорта и логистики. ”Несмотря на то, что средняя брутто-зарплата в стартап-предприятиях — выше среднего показателя по стране, она все же несколько уступает месячным брутто-зарплатам в трех наиболее высоко оплачиваемых сферах деятельности”.

Посредством 24 новых сделок было привлечено инвестиций на сумму 117 миллионов евро, что означает средний размер инвестиции 4,4 миллиона евро. Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций снизился, количество сделок выросло: в 2018 году было сделано в общей сложности 37 инвестиций. Наибольшая до сих пор сумма была в этом году инвестирована в Bolt (60 миллионов евро), Glia (18 миллионов), Realeyes (11 миллионов евро), Coolbet (7,6 миллиона) и TBD-Biodiversity (4,5 миллиона).

В качестве положительной новости KredEx объявил на этой неделе о подписании Балтийского инновационного фонда 2, с помощью которого в течение следующих пяти лет в предприятия стран Балтии будет инвестировано в общей сложности свыше 300 миллионов евро.

ТОП

Программу Startup Estonia реализует KredEx, стремясь к тому, чтобы в Эстонии стало больше примеров успешных стартапов через развитие стартап-экосистемы. Программа Startup Estonia связана с несколькими программами развития. Посредством этих программ развиваются знания и навыки предпринимателей, улучшаются условия финансирования для стартапов и устраняются юридические препятствия. Программа Startup Estonia финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: