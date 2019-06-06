Эстонский стартап привлек 11 миллионов для выхода на азиатский рынок

Основной сферой деятельности Realeyes является измерение эмоций и уровня внимания людей при помощи веб-камеры с использованием новейших технологических решений. Разработанный Realeyes для измерения уровня эмоций искусственный интеллект позволяет брендам, а также рекламным и медиа-агентствам квантифицировать и оптимизировать эффективность креативных решений и стратегию продаж медиа-площадей, а также принимать наилучшие маркетинговые решения.

По словам соучредителя и исполнительного директора Realeyes Михкеля Яатма, сейчас предприятие переживает очень интересные времена. ”Благодаря поддержке существующих инвесторов Draper Esprit, Karma Ventures, Entrepreneurs Fund, а ранее и Tera Ventures мы продолжаем революцию в сфере измерения эффективности глобальных рекламных кампаний, используя для этого скорость и масштаб охвата искусственного интеллекта”, — отметил Михкель Яатма.

”С помощью новых японских инвесторов мы выходим на один из крупнейших и интереснейших рекламных рынков мира, причем для Realeyes это — лишь начало пути. Замеряющий уровень эмоций искусственный интеллект может очень многое и за пределами маркетингового сектора. Всемирный переход на сети 5G является одной из причин того, почему мы стремимся сделать взаимодействие с устройствами более человечным и научить устройства лучше понимать истинные желания и потребности людей”, — добавил Яатма.

По словам президента и исполнительного директора NTT DOCOMO Ventures Такаюки Инагавы, основанные на искусственном интеллекте продукты Realeyes обеспечивают занимающимся маркетингом специалистам гораздо более глубокое и базирующееся на фактах понимание того, что именно потребители думают о созданном контенте. Это, в свою очередь, позволяет формировать более эффективные стратегии и принимать более умные решения. ”Решение Realeyes очень высоко ценится в мире –

мы надеемся, что оно продемонстрирует рост и на азиатском рынке”, — отметил Инагава.

Одним из первых в Realeyes вложила средства эстонская инвестиционная фирма Tera Ventures, в портфель которой также входят наиболее успешные стартапы страны — GrabCAD, Cleveron, Monese, Jobbatical, Scoro и другие. ”Realeyes — очередная история успеха в мире эстонских стартапов. Благодаря умной идее и преданности учредителей своему делу, предприятие завоевало доверие ведущих международных инвесторов и сегодня вышло на глобальный уровень”, — сказал учредитель и партнер Tera Ventures Андрус Окс.

Окс добавил, что Tera Ventures предлагает включенным в свой портфель стартапам доступ к экспертным знаниям и практической помощи, необходимым для превращения стартапа в полноценное предприятие и для привлечения капитала международных инвесторов. Также Tera Ventures помогает стартапам создать собственные сети на новых для себя рынках — например, в Великобритании, США и странах Азии.

В 2007 году компанию Realeyes учредили Михкель Яатма, Мартин Сало и Эльнар Хаиев, познакомившиеся во время учебы в Оксфорде. Офисы международного предприятия находятся в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне и Будапеште. Клиентами Realeyes помимо прочих являются такие всемирно известные бренды, как Mars, Hershey’s, Coca-Cola и AT&T, агентства Ipsos, MarketCast и Publicis, а также такие медийные компании, как, например, Turner and Teads.