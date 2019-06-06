06.06.2019, 19:51

Эстонский стартап привлек 11 миллионов для выхода на азиатский рынок


rus.delfi.ee
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Эстонский стартап привлек 11 миллионов для выхода на азиатский рынок
Liisi Treier (Agenda PR)

Стартап Realeyes, разработавший базирующееся на искусственном интеллекте решение по измерению уровня эмоций, привлек инвестиции на сумму в 11 миллионов евро. Эти средства будут использованы для расширения фирмы на азиатский рынок. Суммарно учрежденное в 2007 году предприятие за все время деятельности получило от инвесторов 28,1 миллиона евро.

Собранные 11 миллионов будут использованы для выхода компании на рынок Японии, которая является третьим по размеру рынком рекламы в мире. Цель — разработать технологии, не связанные непосредственно с сектором маркетинга, и войти в новые сферы деятельности: умные города, душевное благополучие и робототехника. Сегодня более половины из 78 сотрудников Realeyes занимаются связанной наукой и разработкой деятельностью.

Новый тур инвестирования организовали Draper Esprit и принадлежащий японскому телекоммуникационному гиганту NTT DOCOMO концерн венчурного капитала NTT DOCOMO Ventures. Также в этом туре приняли участие крупнейший в Японии фонд венчурного капитала Global Brain и прежние инвесторы предприятия Karma Ventures и The Entrepreneurs Fund.

Основной сферой деятельности Realeyes является измерение эмоций и уровня внимания людей при помощи веб-камеры с использованием новейших технологических решений. Разработанный Realeyes для измерения уровня эмоций искусственный интеллект позволяет брендам, а также рекламным и медиа-агентствам квантифицировать и оптимизировать эффективность креативных решений и стратегию продаж медиа-площадей, а также принимать наилучшие маркетинговые решения.

По словам соучредителя и исполнительного директора Realeyes Михкеля Яатма, сейчас предприятие переживает очень интересные времена. ”Благодаря поддержке существующих инвесторов Draper Esprit, Karma Ventures, Entrepreneurs Fund, а ранее и Tera Ventures мы продолжаем революцию в сфере измерения эффективности глобальных рекламных кампаний, используя для этого скорость и масштаб охвата искусственного интеллекта”, — отметил Михкель Яатма.

”С помощью новых японских инвесторов мы выходим на один из крупнейших и интереснейших рекламных рынков мира, причем для Realeyes это — лишь начало пути. Замеряющий уровень эмоций искусственный интеллект может очень многое и за пределами маркетингового сектора. Всемирный переход на сети 5G является одной из причин того, почему мы стремимся сделать взаимодействие с устройствами более человечным и научить устройства лучше понимать истинные желания и потребности людей”, — добавил Яатма.

По словам президента и исполнительного директора NTT DOCOMO Ventures Такаюки Инагавы, основанные на искусственном интеллекте продукты Realeyes обеспечивают занимающимся маркетингом специалистам гораздо более глубокое и базирующееся на фактах понимание того, что именно потребители думают о созданном контенте. Это, в свою очередь, позволяет формировать более эффективные стратегии и принимать более умные решения. ”Решение Realeyes очень высоко ценится в мире –
мы надеемся, что оно продемонстрирует рост и на азиатском рынке”, — отметил Инагава.

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Одним из первых в Realeyes вложила средства эстонская инвестиционная фирма Tera Ventures, в портфель которой также входят наиболее успешные стартапы страны — GrabCAD, Cleveron, Monese, Jobbatical, Scoro и другие. ”Realeyes — очередная история успеха в мире эстонских стартапов. Благодаря умной идее и преданности учредителей своему делу, предприятие завоевало доверие ведущих международных инвесторов и сегодня вышло на глобальный уровень”, — сказал учредитель и партнер Tera Ventures Андрус Окс.

Окс добавил, что Tera Ventures предлагает включенным в свой портфель стартапам доступ к экспертным знаниям и практической помощи, необходимым для превращения стартапа в полноценное предприятие и для привлечения капитала международных инвесторов. Также Tera Ventures помогает стартапам создать собственные сети на новых для себя рынках — например, в Великобритании, США и странах Азии.

В 2007 году компанию Realeyes учредили Михкель Яатма, Мартин Сало и Эльнар Хаиев, познакомившиеся во время учебы в Оксфорде. Офисы международного предприятия находятся в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне и Будапеште. Клиентами Realeyes помимо прочих являются такие всемирно известные бренды, как Mars, Hershey’s, Coca-Cola и AT&T, агентства Ipsos, MarketCast и Publicis, а также такие медийные компании, как, например, Turner and Teads.

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