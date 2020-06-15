Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро

Как пишет сегодня Äripäev, стартап, просуществовавший четыре года, занимался разработкой системы автоматизации маркетинга на рекламных платформах (Facebook, Google и других).

Основной инвестор компании Яак Эннусте, вложившийся в стартап вместе с партнерами, в начале коронакризиса пытался спасти фирму, но ему не хватило для этого денег.

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