15.06.2020, 09:47

Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро


EST
Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро
Unsplash

На прошлой неделе эстонский стартап Frank.ai сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Инвесторы вложили в эту компанию в общей сложности примерно 450 000 евро, пишет dv.ee.

Как пишет сегодня Äripäev, стартап, просуществовавший четыре года, занимался разработкой системы автоматизации маркетинга на рекламных платформах (Facebook, Google и других).

Основной инвестор компании Яак Эннусте, вложившийся в стартап вместе с партнерами, в начале коронакризиса пытался спасти фирму, но ему не хватило для этого денег.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте также: