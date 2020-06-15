15.06.2020, 09:47
Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро
На прошлой неделе эстонский стартап Frank.ai сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Инвесторы вложили в эту компанию в общей сложности примерно 450 000 евро, пишет dv.ee.
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