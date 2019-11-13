Эстонский стартап нанял менеджера мирового уровня и открывает офис в Нью-Йорке

Последние восемь лет Зерега руководил международным отделом продаж Stack Overflow и помог сделать интернет более безопасным для пользователей. Зерега считает важным развитие безопасных виртуальных сред, и этот принцип пересекается с миссией Veriff, которая заключается в создании доверительных отношений в онлайн мире и в освобождении виртуального пространства от воровства идентитета и мошенничества с ним.

”Идентификация личности в виртуальной среде в ближайшие годы станет нормой. В Veriff я вижу огромный потенциал сделать процесс верификации простым и понятным для людей. В результате этого возрастет и доверие к виртуальной среде”, - сказал Зерега.

По словам основателя и исполнительного директора Veriff Каарела Коткаса, Зерега принес с собой огромный багаж знаний. ”Гай принес с собой 20-летний опыт руководителя международными продажами. У него есть практический опыт как по созданию и развитию новой команды, так и по выходу на новые рынки. Для этого мы и взяли Гая в команду. Вместе с ним мы сможем превратить слово верификация в расхожее выражение”, - сказал Коткас.

Зерега занимался продажами товаров и услуг различным клиентам, начиная от стартапов до компаний из Fortune 50. Под его руководством компания Stack Overflow открыла офисы в Лондоне и Мюнхене, а также команда по продажам из трех человек выросла за восемь лет до 135 человек.