Эстонский стартап нанял менеджера мирового уровня и открывает офис в Нью-Йорке

”Я уже с нетерпением жду, чтобы сделать что-то похожее вместе с Veriff. Открытие офиса в Нью-Йорке и создание команды по продажам в США — это первые важные шаги для глобального расширения и роста”, - сказал Зерега.
На сегодняшний день платформой Stack Overflow пользуется более 10 миллионов человек, которые в подавляющем большинстве являются разработчиками программного обеспечения или HR-специалистами.
Veriff занимается верификацией личности, защищая как компании, так и их клиентов от кражи идентитета и мошенничества с ним. Идентификация личности происходит автоматически, при помощи искусственного интеллекта, анализируя тысячи технологических и поведенческих показателей. Veriff способен идентифицировать более 300 разных типов документов из более 190 стран.
Клиенты Veriff — это компании, работающие в финансовом секторе, в сферах электронной коммерции и распределенной экономики в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вене и в других городах. За последние 12 месяцев команда Veriff выросла в 17 раз и на сегодняшний день в Таллинском офисе Veriff работает более 300 человек. Veriff привлек инвестиции в размере 7,35 млн евро.
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