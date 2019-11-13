13.11.2019, 20:26

Эстонский стартап нанял менеджера мирового уровня и открывает офис в Нью-Йорке


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Эстонский стартап нанял менеджера мирового уровня и открывает офис в Нью-Йорке
Гай ЗерегаVeriff

Эстонская технологическая компания Veriff наняла на должность вице-президента по международным продажам Гая Зерега. Ранее он занимал должность вице-президента по продажам направленной на разработчиков платформы Stack Overflow. В Veriff Зерега будет отвечать за международные продажи и выход на новые рынки. Под его руководством Veriff открывает свой первый офис за пределами Эстонии, в мировом финансовом центре, в Нью-Йорке.

Последние восемь лет Зерега руководил международным отделом продаж Stack Overflow и помог сделать интернет более безопасным для пользователей. Зерега считает важным развитие безопасных виртуальных сред, и этот принцип пересекается с миссией Veriff, которая заключается в создании доверительных отношений в онлайн мире и в освобождении виртуального пространства от воровства идентитета и мошенничества с ним.

”Идентификация личности в виртуальной среде в ближайшие годы станет нормой. В Veriff я вижу огромный потенциал сделать процесс верификации простым и понятным для людей. В результате этого возрастет и доверие к виртуальной среде”, - сказал Зерега.

По словам основателя и исполнительного директора Veriff Каарела Коткаса, Зерега принес с собой огромный багаж знаний. ”Гай принес с собой 20-летний опыт руководителя международными продажами. У него есть практический опыт как по созданию и развитию новой команды, так и по выходу на новые рынки. Для этого мы и взяли Гая в команду. Вместе с ним мы сможем превратить слово верификация в расхожее выражение”, - сказал Коткас.

Зерега занимался продажами товаров и услуг различным клиентам, начиная от стартапов до компаний из Fortune 50. Под его руководством компания Stack Overflow открыла офисы в Лондоне и Мюнхене, а также команда по продажам из трех человек выросла за восемь лет до 135 человек.

”Я уже с нетерпением жду, чтобы сделать что-то похожее вместе с Veriff. Открытие офиса в Нью-Йорке и создание команды по продажам в США — это первые важные шаги для глобального расширения и роста”, - сказал Зерега.

На сегодняшний день платформой Stack Overflow пользуется более 10 миллионов человек, которые в подавляющем большинстве являются разработчиками программного обеспечения или HR-специалистами.

Veriff занимается верификацией личности, защищая как компании, так и их клиентов от кражи идентитета и мошенничества с ним. Идентификация личности происходит автоматически, при помощи искусственного интеллекта, анализируя тысячи технологических и поведенческих показателей. Veriff способен идентифицировать более 300 разных типов документов из более 190 стран.

Клиенты Veriff — это компании, работающие в финансовом секторе, в сферах электронной коммерции и распределенной экономики в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вене и в других городах. За последние 12 месяцев команда Veriff выросла в 17 раз и на сегодняшний день в Таллинском офисе Veriff работает более 300 человек. Veriff привлек инвестиции в размере 7,35 млн евро.

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