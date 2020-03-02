Эстонский союз предприятий цикличной экономики поддерживает введение платы за одноразовые пакеты

”Я придерживаюсь мнения, что люди должны задумываться над тем, нужны ли им пакеты для упаковки овощей и фруктов”, — сказала Рюйтельманн. ”Я вижу, что решение Rimi ввести плату размером в 5 центов за тонкие пакеты заставляет людей размышлять над темой излишнего потребления пластика. Я очень надеюсь, что те, кто считали бесплатный пакетик своей базовой потребностью, однажды передумают”.

Рюйтельманн отметила, что важнее всего изменить свое мышление. ”Стоит только захотеть, и все станет возможно. В то же время, если мы будем только говорить и ничего не делать, то ничего и не изменится. Если вместо 2-3 пакетов мы возьмем один и упакуем туда яблоки, груши и другие фрукты, то это будет уже шагом вперед”.

”Аргумент о том, что без упаковки овощи или фрукты испачкаются в корзине — это поиск причины. Фрукты проходят долгий путь прежде, чем они попадают на прилавки магазинов, и магазинные тележки явно не являются самым опасным звеном в этой цепочке”.