Эстонский союз предприятий цикличной экономики поддерживает введение платы за одноразовые пакеты

По ее словам, биоразлагаемые пакеты тоже не являются выходом из ситуации. ”Большинство т.н биоразлагаемых пакетов не разлагается за время компостирования и отсеивается вместе с другими предметами или наоборот распадается на очень маленькие частицы, которые потом попадают в природу и в живые организмы. 100% биоразлагаемые пакеты сделаны из продуктов питания, что в свою очередь приравнивается к выбросу пригодной для употребления пищи. Мы нуждаемся в таком товаре всего лишь один раз, но на его производство тратится очень большое количество ресурса. Образно говоря, при покупке такого пакета мы обманываем сами себя”.
В среднем 8 миллионов тонн пластика ежегодно попадают в моря и в океаны, а оттуда в свою очередь на наш стол. Пластик встречается, например, в питьевой воде или в соли. Из-за поглощения пластика ежегодно в среднем умирает миллион животных и птиц.
Задача Эстонского союза предприятий цикличной экономики заключается в том, чтобы быть зонтичной и представительной организацией компаний, работающих по модели экономики замкнутого цикла, которая является лидером, представителем и визионером устойчивой цикличной экономики.
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