02.03.2020, 10:51

Эстонский союз предприятий цикличной экономики поддерживает введение платы за одноразовые пакеты

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Эстонский союз предприятий цикличной экономики поддерживает введение платы за одноразовые пакеты
pexels

Исполнительный руководитель Эстонского союза предприятий цикличной экономики Маргит Рюйтельманн считает, что введение платы за пакеты, до сих пор бесплатно раздававшиеся в целях гигиены, хорошо скажется на окружающей среде: если человек сделал выбор в пользу тонкого пакета, то ему нужно будет за это заплатить.

”Я придерживаюсь мнения, что люди должны задумываться над тем, нужны ли им пакеты для упаковки овощей и фруктов”, — сказала Рюйтельманн. ”Я вижу, что решение Rimi ввести плату размером в 5 центов за тонкие пакеты заставляет людей размышлять над темой излишнего потребления пластика. Я очень надеюсь, что те, кто считали бесплатный пакетик своей базовой потребностью, однажды передумают”.

Рюйтельманн отметила, что важнее всего изменить свое мышление. ”Стоит только захотеть, и все станет возможно. В то же время, если мы будем только говорить и ничего не делать, то ничего и не изменится. Если вместо 2-3 пакетов мы возьмем один и упакуем туда яблоки, груши и другие фрукты, то это будет уже шагом вперед”.

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”Аргумент о том, что без упаковки овощи или фрукты испачкаются в корзине — это поиск причины. Фрукты проходят долгий путь прежде, чем они попадают на прилавки магазинов, и магазинные тележки явно не являются самым опасным звеном в этой цепочке”.

По ее словам, биоразлагаемые пакеты тоже не являются выходом из ситуации. ”Большинство т.н биоразлагаемых пакетов не разлагается за время компостирования и отсеивается вместе с другими предметами или наоборот распадается на очень маленькие частицы, которые потом попадают в природу и в живые организмы. 100% биоразлагаемые пакеты сделаны из продуктов питания, что в свою очередь приравнивается к выбросу пригодной для употребления пищи. Мы нуждаемся в таком товаре всего лишь один раз, но на его производство тратится очень большое количество ресурса. Образно говоря, при покупке такого пакета мы обманываем сами себя”.

В среднем 8 миллионов тонн пластика ежегодно попадают в моря и в океаны, а оттуда в свою очередь на наш стол. Пластик встречается, например, в питьевой воде или в соли. Из-за поглощения пластика ежегодно в среднем умирает миллион животных и птиц.

Задача Эстонского союза предприятий цикличной экономики заключается в том, чтобы быть зонтичной и представительной организацией компаний, работающих по модели экономики замкнутого цикла, которая является лидером, представителем и визионером устойчивой цикличной экономики.

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