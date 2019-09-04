Эстонский сервис заказа такси Bolt вышел на казахстанский рынок. Какие условия там?

”Сама компания является одной из крупнейших европейских транспортных платформ. Наша главная цель — создать более надежный, простой и удобный способ передвижения по городу. Нур-Султан первый город в Казахстане, где начинает функционировать сервис Bolt, у нас большие планы”, — делится директор по развитию Bolt Евгений Белоусов.

На данный момент в городе Нур-Султан к сервису уже присоединилось более 10 тысяч водителей. Основной особенностью компании можно назвать льготные условия для водителей, в частность комиссию — 12%, тогда как доминирующий игрок на рынке установил комиссию 18%.

С первого же дня для пассажиров доступны скидки до 50%. Бонусная система предусмотрена и для водителей.

«Для водителей действуют привлекательные бонусы, которые будут поощрять их активность. То есть, во-первых, это более низкая комиссия, которая сама по себе мотивирует водителя. Есть бонусы, которые начисляются в часы пик (гарантии), либо за общую активность, накопительные в течение недели и брендинг-бонус (размещая наш логотип на авто)», - сказал Евгений Белоусов.

Вопросу качества авто также уделяется большое внимание: компания не принимает машины старше 2000 года, для отдельных марок — предел 2010 год.

Директор по развитию Bolt обратил внимание на то, что в ближайшее время компания планирует начать работу и в других городах Казахстана, а также рассматривает возможность запуска в республике остальных сервисов Bolt, среди которых аренда электросамокатов и доставка еды.