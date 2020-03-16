Эстонский ресторатор: людей нужно спасать — и очень быстро

Действующая под торговой маркой Siigur Restaurants фирма сообщает на своем сайте, что с сегодняшнего дня по 31 марта закрыта. "Это решение не экономическое, а прежде всего предназначено для защиты нас самих!" — говорится в сообщении.

На самом деле ситуация очень серьезная. Тынис Сийгур говорит в интервью Ärileht, что примерно за две недели ситуация изменилась полностью. Очень трудно, по его словам, сейчас вообще анализировать ситуацию и что-то думать. "Мы живем сегодняшним днем. Мы сейчас приняли временное решение (закрыть рестораны — прим RusDelfi) и посмотрим, что теперь будет делать государство", — говорит Сийгур.

У OKO Restoranid OÜ по состоянию на конец 2019 года было 109 трудящихся на полную ставку работников, в летние месяцы их, разумеется, больше. Сийгур говорит, что он всерьез беспокоится за них.

"Государство должно предпринять сильные шаги. Мы в выжидательной позиции. Деятельности у нас ведь не происходит. У нас и нет никакого хорошего плана. Мы обсуждали различные варианты, но мы не решим ничего прежде, чем государство приняло свои решения. Они должны последовать немедленно. Людей нужно спасти", — эмоционально заявляет Сийгур.

"Это альфа и омега. Мы ведь и есть те люди, которые содержат государство. Если государство не хочет нас беречь, тогда очень сложно. На самом деле здесь особо и не на кого посмотреть. Это глобальная проблема. В такой ситуации никто из нас никогда не был", — добавляет он.

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