Эстонский ресторатор: людей нужно спасать — и очень быстро

Тынис Сийгур вместе с коллегой Мартти Сийманном долие годы являются наиболее яркими звездами эстонского ресторанного бизнеса. Их рестораны Noa, Tuljak, OKO и Paju Villa постоянно входят в число лучших. Но теперь у них, как и у всех заведений общепита в мире, очень тяжелое время.
Действующая под торговой маркой Siigur Restaurants фирма сообщает на своем сайте, что с сегодняшнего дня по 31 марта закрыта. "Это решение не экономическое, а прежде всего предназначено для защиты нас самих!" — говорится в сообщении.
На самом деле ситуация очень серьезная. Тынис Сийгур говорит в интервью Ärileht, что примерно за две недели ситуация изменилась полностью. Очень трудно, по его словам, сейчас вообще анализировать ситуацию и что-то думать. "Мы живем сегодняшним днем. Мы сейчас приняли временное решение (закрыть рестораны — прим RusDelfi) и посмотрим, что теперь будет делать государство", — говорит Сийгур.
У OKO Restoranid OÜ по состоянию на конец 2019 года было 109 трудящихся на полную ставку работников, в летние месяцы их, разумеется, больше. Сийгур говорит, что он всерьез беспокоится за них.
"Государство должно предпринять сильные шаги. Мы в выжидательной позиции. Деятельности у нас ведь не происходит. У нас и нет никакого хорошего плана. Мы обсуждали различные варианты, но мы не решим ничего прежде, чем государство приняло свои решения. Они должны последовать немедленно. Людей нужно спасти", — эмоционально заявляет Сийгур.
"Это альфа и омега. Мы ведь и есть те люди, которые содержат государство. Если государство не хочет нас беречь, тогда очень сложно. На самом деле здесь особо и не на кого посмотреть. Это глобальная проблема. В такой ситуации никто из нас никогда не был", — добавляет он.
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