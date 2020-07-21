Эстонский работодатель: взяли украинцев, потому что другого выхода нет. Живем одним днем

- Сколько сегодня прилетело к вам работников?

- Девять человек. Двое на дойку, четверо на сушилку, двое на комбайн и один - тракторист. Мы уже их заждались, зимой они были дома, должны были вернуться весной, но вспыхнул коронавирус... Вот только сейчас приехали, при первой возможности. Для двоих оформлено разрешение на жительство, остальные в данный момент зарегистрированы как краткосрочные работники.

- Надолго они здесь останутся?

- Эти - на девять месяцев, а если придут новые распоряжения, то тогда посмотрим, как быть. Несколько человек хотят ходатайствовать о виде на жительство, но мы пока не знаем, возможно ли это. Все зависит от решения правительства, от квоты. Поэтому живем пока одним днем.

- Вы пытались во время пандемии найти работников?

- Мы в таком регионе, где местных не взять. Мы давали разные объявления, искали рабочую силу на различных порталах, кого-то нашли, но массового желания ехать в село на работу нет. У нас в самом деле очень маленький населенный пункт, очень далеко от городов. Человек же должен кардинально изменить стиль своей жизни. И нам очень трудно, когда работник приезжает только на один месяц. Проблема в том, что человека выучишь, а он уезжает - начинаешь нового искать, нового учить...

У нас есть 16-летний паренёк, работает на озеленении. "Нет" молодым мы не говорим, если хотят, то пусть приходят. Но такая молодежь не сделает же трудную работу. Они не пойдут на сушилку, не пойдут пахать землю.

- Как вы организовали карантин?

- У двоих, у которых есть разрешение на жительство, уже куплена квартира, они отправятся туда. У нас организовано питание, чтобы они не должны были никуда ходить. А для остальных семи человек мы сняли дом отдыха, где весь дом будет в их распоряжении, у них там все удобства - душ, баня, туалет, кухня. Опять-таки, питание с нашей стороны организовано. Так что здесь мы точно следуем всем предписаниям.

- Вы оплатили работникам по 190 евро за авиабилет?

- Другого решения сейчас не было, просто не было. Если тебе нужны 8 сушильщиков, а в наличии только трое, то что здесь поделаешь... Объявления дали, а никто идти не хочет.