03.04.2019, 21:15

Эстонский производитель суперфудов привлекает средства на экспорт через краудфандинг

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rus.delfi.ee
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Эстонский производитель суперфудов привлекает средства на экспорт через краудфандинг
Boost Yourself

Производитель натуральных суперфудов Boost Yourself — один из первых эстонских производителей продуктов питания, привлекающих средства для выхода на внешние рынки и расширения портфеля продукции при поддержке краудфандинга.

Если раньше краудфандинг был преимущественно вотчиной технологических предприятия и стартапов, то теперь интересы инвесторов стали распространяться и на другие сферы. До сих пор краудфандинговые кампании в эстонской пищевой промышленности ограничивались суммами в пределах 100 000 евро. Успешнее всего пока была пивоварня Siidrikoda, которая привлекла более 900 000 евро.

Краудфандинговая кампания Boost Yourself — одна из крупнейших среди эстонских предприятий пищевой промышленности, в ее рамках планируется привлечь до 300 000 евро. По словам исполнительного директора предприятия Теэта Торима, рассмотреть вариант краудфандинга их фирму подстегнул растущий интерес инвесторов к пищевой промышленности. ”За последний год некоторые предприятия пищевой промышленности именно таким способом нашли средства для реализации своих планов на будущее, это вдохновило и нас”, — добавил он.

В результате краудфандинга Boost Yourself планирует привлечь до 300 000 евро, из которых примерно половина будет инвестирована в выход на ирландский рынок. Сначала предприятие планирует повысить результаты продаж в Ирландии через интернет-магазин, а затем переходить к продаже продукции в сетях розничной торговли. К 2020 году предприятие надеется завоевать 10% долю рынка. Вторую половину инвестиции планируется потратить на пополнение портфеля продуктов.

”Многим Ирландия может показаться странным выбором, но результаты продаж показывают, что именно из Ирландии поступает больше всего заказов, и там же совершается больше всего повторных покупок. Мы более полугода проводили исследования и предварительную работу, искали возможности для выхода на их рынок. Выход на ирландский рынок облегчает еще и использование английского языка, и то, что у них тоже в ходу евро”, — поясняет Торим причины выбора целевого рынка.

Ведущий инвестор кампании Кристьян Рауде объяснил, что, когда он ищет предприятие для инвестиций, для него важен хороший продукт и еще важнее хорошая команда, которая выведет продукт на мировой рынок. ”В Boost Yourself я нашел и то, и другое: продукт, меняющий жизнь, и способную команду. Зная, какие продукты мы как потребители сможем покупать в скором времени, я уверен в их успехе”, — пояснил он. ”Ведь мы живем только раз. Сам я хочу дожить как минимум до ста лет, но для того чтобы в полной мере наслаждаться жизнью в почтенном возрасте, я должен быть здоров — и Boost Yourself поможет мне в этом”, — добавил Рауде.

Boost Youself ждет заявок от заинтересованных в инвестициях в среде Fundbeam до 26 апреля. Ведущими инвесторами кампании являются Керт Кескпайк и Кристьян Рауде. По состоянию на данный момент инвестиций уже сделано на сумму 83 000 евро. Смотрите подробнее

Смеси производителя натуральных суперфудов Boost Yourself на сегодняшний день продаются более чем в 40 странах мира, по приблизительным подсчетам, с использованием смесей Boost Yourself было приготовлено около 1,5 миллиона смузи. Оборот предприятия более чем за три года составил 964 000 евро. Смеси Boost Yourself можно приобрести в интернет-магазине (www.smuutid.ee) и более чем в 100 торговых точках по всей Эстонии (Selver, COOP, Kaubamaja, Biomarket). Суперфуды Boost Yourself производятся на Сааремаа.

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