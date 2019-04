Эстонский производитель суперфудов привлекает средства на экспорт через краудфандинг

”Многим Ирландия может показаться странным выбором, но результаты продаж показывают, что именно из Ирландии поступает больше всего заказов, и там же совершается больше всего повторных покупок. Мы более полугода проводили исследования и предварительную работу, искали возможности для выхода на их рынок. Выход на ирландский рынок облегчает еще и использование английского языка, и то, что у них тоже в ходу евро”, — поясняет Торим причины выбора целевого рынка.

Ведущий инвестор кампании Кристьян Рауде объяснил, что, когда он ищет предприятие для инвестиций, для него важен хороший продукт и еще важнее хорошая команда, которая выведет продукт на мировой рынок. ”В Boost Yourself я нашел и то, и другое: продукт, меняющий жизнь, и способную команду. Зная, какие продукты мы как потребители сможем покупать в скором времени, я уверен в их успехе”, — пояснил он. ”Ведь мы живем только раз. Сам я хочу дожить как минимум до ста лет, но для того чтобы в полной мере наслаждаться жизнью в почтенном возрасте, я должен быть здоров — и Boost Yourself поможет мне в этом”, — добавил Рауде.

Boost Youself ждет заявок от заинтересованных в инвестициях в среде Fundbeam до 26 апреля. Ведущими инвесторами кампании являются Керт Кескпайк и Кристьян Рауде. По состоянию на данный момент инвестиций уже сделано на сумму 83 000 евро. Смотрите подробнее

Смеси производителя натуральных суперфудов Boost Yourself на сегодняшний день продаются более чем в 40 странах мира, по приблизительным подсчетам, с использованием смесей Boost Yourself было приготовлено около 1,5 миллиона смузи. Оборот предприятия более чем за три года составил 964 000 евро. Смеси Boost Yourself можно приобрести в интернет-магазине (www.smuutid.ee) и более чем в 100 торговых точках по всей Эстонии (Selver, COOP, Kaubamaja, Biomarket). Суперфуды Boost Yourself производятся на Сааремаа.