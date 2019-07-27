27.07.2019, 09:15

Эстонский производитель одежды увеличил обороты в России и Украине

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rus.delfi.ee
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Lenne uue kontori avamispidu
Lenne uue kontori avamispiduFoto: Christo Neemre

Несмотря на непростую политическую ситуацию на зарубежных рынках, для производителя детской одежды Lenne прошлый год был успешным, сообщает предприятие в своем годовом отчете.

85% продукции Lenne идет на рынки Финляндии, Латвии, Литвы, Украины и России, пишет dv.ee.

Самыми большими экспортными рынками для предприятия являются как раз два последних. Самым большим оборот на украинском рынке был в 2013 году, когда показатель достиг 3,4 миллионов евро, но уже в 2015 г. оборот упал до 1,2 миллионов евро.

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