Эстонский производитель одежды увеличил обороты в России и Украине

85% продукции Lenne идет на рынки Финляндии, Латвии, Литвы, Украины и России, пишет dv.ee.

Самыми большими экспортными рынками для предприятия являются как раз два последних. Самым большим оборот на украинском рынке был в 2013 году, когда показатель достиг 3,4 миллионов евро, но уже в 2015 г. оборот упал до 1,2 миллионов евро.