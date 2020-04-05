Эстонский профессор: в кризис, принимая тактические меры, нельзя утрачивать стратегический взгляд

”Это был бы не выход, а катастрофа”

- В связи со всем этим кризисным ”винегретом”, в который мы попали, в масс-медиа нередко звучит слово ”война”. Кто-то говорит, что положение сопоставимо с военной ситуацией, кто-то — что уже третья мировая идёт, ну а третьи предупреждают, что даже если это не война, то такой кризис, подобно Великой депрессии, войной может закончиться. Вы как экономист к слову ”война” в данной ситуации как относитесь?

- Мир сейчас находится в состоянии глубочайшей турбулентности. Есть такие теории, что каждые 8-10 лет происходят определённые кризисные явления, из которых мир выходит как бы обновлённым и улучшенным. Оказалось, эта теория далеко не точно отслеживает происходящее. На самом деле, мир — и многие экономисты, в том числе я, писали об этом — вошёл в длительный и, по крайней мере, на памяти нашей не испытанный кризис практически всех систем: экономических, финансовых, инженерных, природных, социальных.

Открыто редко говорится вот о чём. Нас сегодня на Земле почти восемь миллиардов. И некоторые, как бы стесняясь, дают понять: нас слишком много…

- То есть планета включила механизм прореживания наших рядов?

- Планета ли включила или определённые круги того, что называется человечеством… Мы видим серьёзные изменения технологий, которые означают, что такого большого количества людей, занятых в производительных сферах, больше не нужно. И тут появляются неомальтузианские подходы, а суть мальтузианства как раз и сводилась к тому, что на Земле нас слишком много. Появляется даже цифра: чтобы все было нормально, вполне достаточно, если помимо небезызвестного ”золотого миллиарда” будут ещё миллиардик-два. Об этом ещё полсотни лет назад говорили учёные из Римского клуба.

Мне не очень давно довелось быть на одной практически закрытой конференции, где совершенно чётко вели речь о том, что из-за внедрения новых технологий на Земле может появиться избыточный человеческий капитал в размере не менее 50 процентов нынешней популяции и тогда возникает вопрос — что же делать с теми, кто ”лишние” (конечно, ставлю это слово в кавычки)? Один из выходов очень известный: войнушка, которая уменьшит объём человеческого капитала. И знаете, это очень серьёзно обсуждают. Некоторые даже называют это естественным законом природы, мол, как змея периодически сбрасывает кожу, так и человечество, так сказать, должно часть само с себя сбросить…