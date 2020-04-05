Эстонский профессор: в кризис, принимая тактические меры, нельзя утрачивать стратегический взгляд

- Мы с вами пытаемся заглянуть в то будущее — через год, два или пять, — когда после кризиса мир изменится, произойдёт какой-то передел рынков, реструктуризация экономики…
-…надо быть готовыми к этому!
-…и с чем в этот обновлённый мир придёт Эстония? С индустрией, с ИТ-сектором, со сферой услуг или с дешёвой рабочей силой?
- Именно так.
- А с чем, на ваш взгляд, она всё-таки могла бы туда прийти?
- Пока Эстония не потеряла такой ресурс, как интеллект. Мы теряем каждый день всё больше, но пока интеллектуальный потенциал Эстонии весьма значительный. И сделанные здесь разработки имеют будущее, и понимание происходящего у многих эстонских специалистов достаточно серьёзное. Это надо использовать. А у нас… Мне не смешно, а печально, когда в этих условиях наших политиков волнует ”русский вопрос”. Ребята, вы с ума сходите? Грозит огромная беда, а вы занимаетесь… не знаю, как это назвать прилично.
- Как думаете, если ситуация станет настолько критической, что надо будет урезать все расходы государства, подвергнутся ли серьёзному урезанию такие вещи, как языковые курсы, программа интеграции и тому подобное?
- Я думаю, в такой ситуации ими пожертвуют. Важно, чтобы не пожертвовали интеллектуальным потенциалом Эстонии.
Ключевая, может быть, проблема — в том, что собственной, национально (не в смысле этническом, а в смысле государственном) ориентированной политики Эстония в последние десятилетия просто не имеет. Она, по существу, отказалась от ориентированной на своё население, на свою территорию, на свои ресурсы политики. Мне совершенно неважно, кто будет участвовать в разработке тех мер, которые мы предлагали. Я, например, высоко оцениваю и видение, и предложения Райво Варе, серьёзного, на мой взгляд, политика и экономиста. Суть в том, что мы — в очень маленькой лодке в бурном море, и в этой лодке ещё разбираться — эти годятся, те не годятся… До смешного доходит: не нашли лучше времени, чтобы устроить скандал вокруг Первого Балтийского канала, из-за чего закрылся источник важной текущей информации для очень многих людей! Это хуже, чем преступление, это глупость. Политика может быть разной, но не должна быть глупой.
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