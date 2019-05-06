Эстонский предприниматель попался в Германии с 20 тоннами экомеда. Он оказался никаким не эко

Эстонский предприниматель поставлял через Литву в Германию произведенный во Франции ”экологически чисты мед”, который на деле оказался самым обычным медом. Он содержал вещества, которые хоть для здоровья и неопасны, но в экопродукцию входить не должны. Поскольку депопроизводство еще идет, описать детали случая не представляется возможным.

По оценке Министерства сельского хозяйства, эстонским производителям экопродукции можно доверять: чем больше растет производство, тем активнее и проверки.

Случай с экомедом, который оказался неэко, произошел в 2018 году: в Германию поставляли 20 тонн меда.