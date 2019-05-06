Эстонский предприниматель попался в Германии с 20 тоннами экомеда. Он оказался никаким не эко(11)
В рапорте значится, что за последние четыре года произошел лишь один случай, когда можно говорить о явном обмане в сфере экспорта экопродуктов.
В рапорте значится, что за последние четыре года произошел лишь один случай, когда можно говорить о явном обмане в сфере экспорта экопродуктов.
Эстонский предприниматель поставлял через Литву в Германию произведенный во Франции ”экологически чисты мед”, который на деле оказался самым обычным медом. Он содержал вещества, которые хоть для здоровья и неопасны, но в экопродукцию входить не должны. Поскольку депопроизводство еще идет, описать детали случая не представляется возможным.
По оценке Министерства сельского хозяйства, эстонским производителям экопродукции можно доверять: чем больше растет производство, тем активнее и проверки.
Случай с экомедом, который оказался неэко, произошел в 2018 году: в Германию поставляли 20 тонн меда.
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