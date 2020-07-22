22.07.2020, 19:30

Эстонский предприниматель Олег Гросс купил в Раквере торговый центр


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Эстонский предприниматель Олег Гросс купил в Раквере торговый центр
Sven Arbet

Предприниматель, собственник торговой сети Grossi Олег Гросс купил расположенный на центральной площади Раквере торговый центр Tsentrum. Сумму сделки стороны не разглашают, но, как считает покупатель, здание находится в таком состоянии, что его нужно отстраивать с нуля. Необходимые инвестиции он оценивает в 10 млн евро.

"Торговля в Раквере ушла на окраины, но центр города тоже нуждается в ней. Нельзя же только дома культуры и променады строить!" — говорит Гросс.

От подчеркивает, что купил здание из чувства миссии, чтобы вернуть жизнь в центр родного города. По оценке предпринимателя, для приведения здания в порядок нужно его отстраивать с нуля, а размер инвестиций составит как минимум 10 млн.

"Так как наша сеть продуктовых магазинов начиналась в Раквере, и начальный капитал был создан из денег местных жителей, то теперь пора городу отдавать долг", — считает Гросс.

"С точки зрения бизнеса есть и лучшие проекты — стоимость строительства в Раквере и Таллинне одна и та же, но разница в отдаче недвижимости большая. Так что для такого дела надо быть дураком, пьяным или с чувством миссии. Под два первых варианта я не подпадаю", — говорит Гросс и добавляет, что желание купить центр Tsentrum было у него уже лет 10, но договориться с собственником удалось только сейчас — свою роль сыграл коронакризис. Сумма сделки не разглашается.

Конкретные планы реконструкции торгового центра еще не определены."Это должно быть достойное здание", — считает раквереский бизнесмен.

Tsentrum.ee
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