Эстонский предприниматель Олег Гросс купил в Раквере торговый центр

Предприниматель, собственник торговой сети GrossiОлег Гросс купил расположенный на центральной площади Раквере торговый центр Tsentrum. Сумму сделки стороны не разглашают, но, как считает покупатель, здание находится в таком состоянии, что его нужно отстраивать с нуля. Необходимые инвестиции он оценивает в 10 млн евро.
"Торговля в Раквере ушла на окраины, но центр города тоже нуждается в ней. Нельзя же только дома культуры и променады строить!" — говорит Гросс.
От подчеркивает, что купил здание из чувства миссии, чтобы вернуть жизнь в центр родного города. По оценке предпринимателя, для приведения здания в порядок нужно его отстраивать с нуля, а размер инвестиций составит как минимум 10 млн.
"Так как наша сеть продуктовых магазинов начиналась в Раквере, и начальный капитал был создан из денег местных жителей, то теперь пора городу отдавать долг", — считает Гросс.
"С точки зрения бизнеса есть и лучшие проекты — стоимость строительства в Раквере и Таллинне одна и та же, но разница в отдаче недвижимости большая. Так что для такого дела надо быть дураком, пьяным или с чувством миссии. Под два первых варианта я не подпадаю", — говорит Гросс и добавляет, что желание купить центр Tsentrum было у него уже лет 10, но договориться с собственником удалось только сейчас — свою роль сыграл коронакризис. Сумма сделки не разглашается.
Конкретные планы реконструкции торгового центра еще не определены."Это должно быть достойное здание", — считает раквереский бизнесмен.
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