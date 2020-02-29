Эстонский оптометрист советует: при выборе очков нужно учитывать особенности зрения

”Плохое зрение, обусловленное особенностями глаза, которые можно скорректировать ношением очков или контактных линз, обычно не является заболеванием. Но в то же время некоторые глазные болезни также приводят к ухудшению зрения”, — объяснила оптометрист Мерле Вяльяри из Instrumentarium Eesti. Она также добавила, что у более чем 60% взрослых в определенный момент возникнет необходимость в улучшении остроты зрения с помощью очков или контактных линз. Важно только понять, когда именно наступит этот момент.

Оптометрист порекомендовала проверять остроту зрения как минимум раз в два года, либо тогда, когда человек сам ощущает, что острота зрения изменилась.

В большинстве случаев каждый человек может сам оценить, изменилось ли у него зрение. Например, при просмотре телевизора обращайте внимание на то, приходится ли Вам напрягать глаза или щуриться, чтобы увидеть субтитры, а также на то, насколько четко Вы видите надписи на вывесках и знаках, гуляя по улице. Изменение остроты зрения также можно выявить по частым головным болям в конце дня или после работы, требующей интенсивной нагрузки на глаза. ”Если глаза приходится щурить, чтобы четче рассмотреть находящиеся вдали объекты, либо если при взгляде на близко расположенные объекты глаза быстро устают или появляется головная боль, то речь может идти уже о проблеме со зрением. Однако ее можно легко решить, подобрав подходящие очки”, — пояснила М. Вяльяри.

По словам оптометриста, для улучшения зрения в первую очередь всегда нужно использовать очки. Контактные линзы — это удобное дополнительное решение, которое однако ни в коем случаем не может быть единственным способом коррекции зрения.