Эстонский оптометрист советует: при выборе очков нужно учитывать особенности зрения

Как выбрать подходящие очки?
Хотя выбор оправ сейчас очень широкий, и каждый обязательно найдет что-то, соответствующее своему характеру и стилю, оптометрист рекомендует не забывать об особенностях близорукости и дальнозоркости.
”При выборе оправы нужно прежде всего обращать внимание на расположение глаз — они должны находиться максимально близко к центру рамки оправы. Это обеспечит эстетически красивое расположение линз в оправе, а также наилучшую видимость без искажений”, — пояснила Мерле Вяльяри.
Она также добавила, что подходящая форма, ширина и высота оправы зависят от типа и оптической силы подобранных для пациента линз.
”При близорукости линзы очков делают глаз зрительно меньше, поэтому в таком случае лучше выбрать оправу с меньшим диаметром. При дальнозоркости же следует наоборот выбирать более крупные оправы, так как оптические свойства линзы зрительно увеличивают глаз. В этом случае при выборе слишком маленькой оправы результат не всегда бывает оптимальным”, — рассказала оптометрист. Она добавила, что свойства линзы также влияют на то, какая именно оправа лучше всего подойдет — из пластика или металла, винтовая или полуободковая оправа (”на леске”).
Очки с мультифокальными (прогрессивными) линзами заменяют две или три пары разных очков
Молодым людям чаще всего требуются очки для дали, но с возрастом хрусталик глаза меняется, и тогда уже могут понадобиться очки, которые улучшают способность видеть вблизи. ”Чтобы не жонглировать несколькими парами разных очков, лучше предпочесть мультифокальные очки или линзы, которые улучшают способность видеть как вдали, так и вблизи”, — пояснила оптометрист.
При изготовлении мультифокальных очков в одной линзе объединяется сразу три функции, а также учитываются размеры глаза конкретного человека, чтобы обеспечить наилучшую видимость на любом расстоянии с плавным переходом между зонами коррекции.
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