Эстонский офис Uber прекратил работу
Каршеринговая платформа Uber сократила 7000 человек по всему миру и закрыла 45 офисов. Завершило деятельность и эстонское представительство, пишут "Деловые ведомости".
Каршеринговая платформа Uber сократила 7000 человек по всему миру и закрыла 45 офисов. Завершило деятельность и эстонское представительство, пишут "Деловые ведомости".
Уже осенью в эстонском офисе перестала числиться руководитель Uber в Прибалтике Полина Бротье. После начала кризиса был сокращен последний местный работник, а также два арендных работника.
Сократили и литовских сотрудников. На рынке Латвии Uber активно не действовал.
Пресс-служба Uber сообщила, что сама каршеринговая платформа продолжает работать как в Эстонии, так и в Литве.
В компании сообщили, что теперь поддержку водителей и пассажиров осуществляет варшавский офис.
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- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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