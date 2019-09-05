05.09.2019, 17:55

Эстонский малый производитель получил рекордный заказ из крупнейшего пивного клуба Великобритании


rus.delfi.ee
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Hää õlu 2018
ÕluFoto: Anni Õnneleid

Малый производитель крафтового пива Õllenaut, входящий в Союз малых пивоваров Эстонии, получил крупнейший заказ от английского пивного клуба Beer52 на 86 000 бутылок, что формирует 30% от нынешнего годового объема этого производителя, сказано в пресс-релизе.

По словам члена правления Õllenaut Урмаса Роотса, заказ настолько исключителен, что с нынешними производственными возможностями будут работать на максимуме. ”Такой рекордный заказ как для нас, так и в действительности и всей сферы крафтовых напитков Эстонии, является, конечно, большим признанием. Заказ Beer52 мог бы быть еще крупнее, но имеющиеся сейчас производственные мощности не позволяют подготовить больший объем к сроку. После того как закончится строительство новой пивоварни, таких проблем у нас, к счастью, больше не будет”, — уверен Роотс.

Подход крупнейшего пивного клуба Великобритании Beer52, сделавшего такой большой заказ среди эстонских малых производителей, состоит в том, что члены клуба могут ежемесячно за определенную сумму заказать домой ящик нового крафтового пива, к чему добавляется тематический журнал, подходящие к пиву закуски и другие сопутствующие товары. После чего заказчики получают прейскуранты напитков, что также помогает сформировать их рейтинг.

”Ежемесячные заказы и интерес к международным напиткам побуждает основателей клуба искать интересные сорта напитков по всему миру. Так у членов клуба есть возможность стать частью культуры напитков разных стран, не покидая своего дома. И поскольку речь идет о крупнейшем таком клубе в мире, то и объем заказа довольно крупный”, — пояснил Роотс.

Полученный заказ стали готовить в августе, и весь объем будет поставлен в Великобританию в октябре. Помимо Õllenaut, также и другие члены Союза малых пивоваров Эстонии ранее выполняли заказы от Beer52 — это пивоварни Põhjala, Tanker и Sori.

В то же время Роотс признает, что при росте международного интереса к сфере крафтовых напитков Эстонии и новых заказах, государство никак не способствует этому предпринимательству. ”Сегодня для малых производителей действует льготная ставка акциза, если производство остается ниже 600 000 литров. При превышении этого уровня льгота теряется и возникает ситуация, где малый производитель с объемом менее 1 млн литров уравнивается с Saku или A Le Coq, чьи годовые объемы производства достигают 100 000 млн литров”, — поясняет Роотс, по словам которого малые производители вынуждены сдерживать рост своего производства, чтобы не получить ”наказание” в виде двойной ставки налогов.

Пивоварня Õllenaut, получившая рекордный заказ из Великобритании, входит в Союз малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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