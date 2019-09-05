Эстонский малый производитель получил рекордный заказ из крупнейшего пивного клуба Великобритании

По словам члена правления Õllenaut Урмаса Роотса, заказ настолько исключителен, что с нынешними производственными возможностями будут работать на максимуме. ”Такой рекордный заказ как для нас, так и в действительности и всей сферы крафтовых напитков Эстонии, является, конечно, большим признанием. Заказ Beer52 мог бы быть еще крупнее, но имеющиеся сейчас производственные мощности не позволяют подготовить больший объем к сроку. После того как закончится строительство новой пивоварни, таких проблем у нас, к счастью, больше не будет”, — уверен Роотс.

Подход крупнейшего пивного клуба Великобритании Beer52, сделавшего такой большой заказ среди эстонских малых производителей, состоит в том, что члены клуба могут ежемесячно за определенную сумму заказать домой ящик нового крафтового пива, к чему добавляется тематический журнал, подходящие к пиву закуски и другие сопутствующие товары. После чего заказчики получают прейскуранты напитков, что также помогает сформировать их рейтинг.

”Ежемесячные заказы и интерес к международным напиткам побуждает основателей клуба искать интересные сорта напитков по всему миру. Так у членов клуба есть возможность стать частью культуры напитков разных стран, не покидая своего дома. И поскольку речь идет о крупнейшем таком клубе в мире, то и объем заказа довольно крупный”, — пояснил Роотс.