Эстонский интернет-магазин запугивает коронавирусом и обещает защиту в виде высокотехнологичных масок

Маска Oxybreath Pro стоит 49 евро. Утверждается, что она защищает от аллергенов, бактерий и пыли.

Департамент стандартов рекламы Великобритании сообщил, что реклама Oxybreath Pro создает ложное впечатление, будто маски защищают от коронавируса. ВОЗ также уже поясняла ранее, что макси нужно носить прежде всего людям, которые уже заражены коронавирусом.

Из экономического отчета Novads OÜ за 2018 года следует, что доходы от продаж фирмы составили 502 375 млн евро, а прибыль 494 149 евро. Это означает, что 98,4% оборота составила прибыль. Единственная строка расхода: зарплаты двум работников на общую сумму чуть более 8000 евро. Согласно отчету 2017 года, у фирмы и вовсе не было расходов. Как оборот, так и прибыть составили тогда 193 636 евро.

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