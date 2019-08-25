Эстонский игрок в покер выиграл в Испании рекордно большую сумму

На Европейском турнире по покеру в Барселоне эстонец Маркку Коплимаа выиграл 585 000 евро. В финале Коплимаа сразился с Аданом Хендриксом.
До этого ни один эстонский игрок в покер не выигрывал настолько большую сумму на турнирах. 33-летний Коплимаа за свою карьюру заработал более семи миллионов евро.
Всего в турнире участвовали более 4600 игроков, а призовой фонд достигал 4,5 млн евро.
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