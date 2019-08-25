Эстонский игрок в покер выиграл в Испании рекордно большую сумму

До этого ни один эстонский игрок в покер не выигрывал настолько большую сумму на турнирах. 33-летний Коплимаа за свою карьюру заработал более семи миллионов евро.

Всего в турнире участвовали более 4600 игроков, а призовой фонд достигал 4,5 млн евро.