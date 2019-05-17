Эстонский фонд дорожного страхования: почти 25 000 транспортных средств не имеют обязательной страховки

сли владелец транспортного средства не выполнит обязанность по оформлению дорожного страхования, его транспортное средство будет подвергнуто принудительному страхованию. За четыре месяца текущего года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал 24 700 напоминаний об автоматическом применении принудительного дорожного страхования. Это число на 12% превышает прошлогодний показатель.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, вызывает опасения тот факт, что в течение четырех месяцев примерно 25 тысяч автомобилей, мопедов, тракторов, прицепов или других транспортных средств не имели договора страхования. ”Несмотря на то, что дорожное страхование является обязательным, число людей, не заключивших договор дорожного страхования, растет. Автоматическое дорожное страхование на данный момент имеется у 12 020 транспортных средств или прицепов, — сказал Потсепп.

"Следует избегать принудительного страхования транспортного средства, ведь оно гораздо дороже обычного страхования, и в случае дорожно-транспортного происшествия его виновнику придется понести собственную ответственность в размере 640 евро”, — добавил он.

”Владельцы автомобилей часто уверены, что у них есть договор страхования. Однако при проверке выясняется, что они забыли его продлить. Не забывайте о страховании автомобиля — проверяйте его время от времени”, — призвал Потсепп.

Действие дорожного страхования легко можно проверить на сайте ФДС. Здесь же можно посмотреть, когда владельцу автомобиля будет грозить риск принудительного страхования. Данные транспортного средства, зарегистрированного на ваше имя, можно найти на портале eesti.ee. Стоимость дорожного страхования можно сравнить при помощи калькулятора ФДС.