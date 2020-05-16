Эстонский финансовый аналитик: кто выиграл и кто проиграл из-за коронавирусного кризиса?

В качестве причин будущего кризиса называли быстро раздувающийся во многих странах мира и грозящий лопнуть пузырь государственного долга, эскалацию политической напряжённости и гиперинфляцию. Но, кажется, лишь немногие, если вообще кто-либо, смогли предвидеть, что это самое большое падение цен на акции начнётся с медицинского кризиса.

В прошлом на финансовых рынках происходили более резкие корректировки, но никогда прежде масштабный спад не были таким быстрым. Великая депрессия 1929-1934 годов имела три основных периода спада в Соединённых Штатах: индекс SP500 упал на 30% и более за 23–31 день. Во время последнего большого финансового кризиса в 2008 году индекс SP500 упал на 30% за 250 дней. На этот раз индекс SP500 упал на 30% всего за 22 дня, самое быстрое падение в истории. Всего за две недели в Соединённых Штатах потеряли работу десять миллионов человек. В 2008 году понадобилось полгода, чтобы потерять 10 миллионов рабочих мест в Соединённых Штатах.

Когда разразился коронавирусный кризис, золото традиционно стало тихой гаванью. Его цена в евро по состоянию на середину мая выросла более чем на 17% по сравнению с началом года. Правда, в разгар кризиса, в середине марта, цена золота также упала более чем на 10% за три недели, но гигантские меры поддержки, предпринятые правительствами и центральными банками, вновь уверенно подняли цену на драгоценные металлы. Вторым явным победителем стали государственные облигации США, которые принесли положительную доходность после нескольких последовательных сокращений процентных ставок Федеральным резервом. Меньше всего просели акции фармацевтических и телекоммуникационных компании, а также акции производителей товаров первой необходимости. Из крупных рынков наименее пострадавшим оказался Китай, с которого кризис начался. Именно Китай первым понемногу стал открывать свою экономику.

После ужасного марта финансовые рынки в апреле прилично восстановились. Американский индекс SP500 за месяц вырос в евро чуть более чем на 13%, что является лучшим результатом за 33 года. Инвесторы растеряны. Многие продавцы паники недовольны собой, и до сих пор не понимают, как всё это возможно. Несколько макроиндикаторов указывают на послевоенную ситуацию, а затем на фондовых рынках вдруг возникает такая эйфория? Страх упустить рост на фондовых рынках оказался сильнее страха перед коронавирусным кризисом. По крайней мере, на короткое время. Такая мощная динамика неизбежно вызывает в умах большинства инвесторов вопрос, действительно ли дно фондовых рынков уже достигнуто или это был ”отскок дохлой кошки”?