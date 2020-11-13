Эстонский финансист: отказавшийся от второй пенсионной ступени потеряет 10 000 евро

Известно, что желающим будут выплачены их деньги, накопленные во второй ступени. У всех из них будет вычтен подоходный налог в размере 20 процентов, поэтому вместо, например, 6000 евро, накопленных в пенсионной ступени, на банковский счет попадут только 4800 евро, и так далее. Изъятие денег также означает, что снова ко II ступени можно будет присоединиться только через десять лет.

Однако, помимо подоходного налога есть еще один аспект для тех, кто решится выйти из второй ступени. Сейчас с заработной платы клиента II ступени два процента идут в пенсионный фонд, а государство добавляет туда четыре процента. Вклад государства при выходе из пенсионной ступени поступать не будет. Казалось бы, прибавляющиеся ежемесячно 60 евро со средней зарплаты — деньги не большие, но за десять лет сумма составляет уже 7 200 евро. С учетом ожидаемого роста заработной платы и доходности этой суммы в пенсионной ступени, за десять лет человек, накапливавший раньше во второй ступени, потеряет почти 10 000 евро. Человек, получающий вдвое больше, чем средняя зарплата, может потерять до 20 000 евро.

Каждый решает, стоит ли выход из II ступени, во-первых, уплаты 20% подоходного налога и, во-вторых, отказа примерно от 10 000 евро. Даже если в обмен вы получите обещание, что пенсия в I ступени в будущем будет больше. Формула расчета первой ступени изменилась, так что деньги будут распределяться более солидарно, чем раньше, и если социальный налог останется в государственном бюджете, выигрыш в I ступени из-за перераспределения может быть мизерным.

Деньги будут выплачиваться только с сентября 2021 года

Если заявления на выход из пенсионной ступени можно будет подавать с 1 января 2021 года, то выплаты подавшим заявление будут производиться с 1 сентября 2021 года. Сначала заявления о выходе из ступени будут приниматься до конца марта, затем заявления можно будет подавать с апреля по июль, когда деньги из II ступени будут выплачены с 1 января 2022 года. В дальнейшем выплаты будут производиться три раза в год, и заявление для этого необходимо будет подавать не менее чем за пять месяцев. Заявление можно будет отозвать не менее чем за месяц до выплаты денег.