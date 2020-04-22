Эстонский эксперт: как сохранить финансовое здоровье семьи во время серьезного кризиса?

Если в чрезвычайной ситуации во время авиарейса целесообразно сначала надеть кислородную маску на себя, а затем помочь другим, то как справиться с экономической турбулентностью, вызванной коронавирусом, и защитить финансовое здоровье семьи?

Составьте кризисный план на тот случай, если доходы уменьшатся

Если Ваши доходы ещё не уменьшились, целесообразно обсудить с семьёй кризисные сценарии на случай ухудшения финансового положения. Начать следует с описания и анализа доходов и расходов семьи. Затем следует сосредоточиться на разграничении потребностей и желаний, избегая всех ненужных трат и направляя сэкономленные деньги на сберегательный счёт. В идеале размер резервов должен покрывать сумму расходов семьи за 3–6 месяцев. Но даже меньший финансовый буфер обеспечивает некоторое спокойствие в случае неожиданного события.

Проанализируйте счета, ожидающие оплаты

Запишите все счета, ожидающие оплаты (сумма, срок оплаты, проценты и пени). Подготовьте график погашения и оплатите счета, в частности те счета, для которых начисляются более высокие пени или для которых срок оплаты является более ранним. Если Ваши счета накопились, свяжитесь с компанией, выставившей счёт, чтобы договориться о новом графике платежей или получите продление, если это возможно.

Перед тем как брать новый кредит выясните все альтернативы

В случае экономических трудностей получение нового кредита может показаться заманчивым, но сначала стоит уяснить для себя все последствия. Как быстрые кредиты, так и различные потребительские кредиты приводят к новым и более высоким издержкам в виде комиссий и процентных ставок, и могут вместо этого создать замкнутый круг долговых обязательств.

Если есть риск, что у Вас возникнут проблемы с возвратом кредита, который уже был взят, можно подать заявление на кредитный отпуск. В связи с кризисом многие банки предлагают кредитный отпуск в упрощённом порядке: заявление можно подать в интернет-банке, а внесение изменений в договор в связи с оплачиваемым отпуском можно сделать бесплатно. Важно подать заявку до того, как возникла задолженность. Кредитный отпуск обычно применяется к основным платежам по кредиту, однако проценты следует по-прежнему платить.