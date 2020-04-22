22.04.2020, 12:47

Эстонский эксперт: как сохранить финансовое здоровье семьи во время серьезного кризиса?

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Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank
EST
Эстонский эксперт: как сохранить финансовое здоровье семьи во время серьезного кризиса?
Foto: Tiit Blaat

Из последнего исследования Института финансов Swedbank выяснилось, что из-за чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, у 17% респондентов доходы уже снизились, а 62% населения обеспокоены возможным уменьшением доходов в ближайшем будущем. Кроме того, существует серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия сбережений и заботы об иждивенцах.

Если в чрезвычайной ситуации во время авиарейса целесообразно сначала надеть кислородную маску на себя, а затем помочь другим, то как справиться с экономической турбулентностью, вызванной коронавирусом, и защитить финансовое здоровье семьи?

Составьте кризисный план на тот случай, если доходы уменьшатся
Если Ваши доходы ещё не уменьшились, целесообразно обсудить с семьёй кризисные сценарии на случай ухудшения финансового положения. Начать следует с описания и анализа доходов и расходов семьи. Затем следует сосредоточиться на разграничении потребностей и желаний, избегая всех ненужных трат и направляя сэкономленные деньги на сберегательный счёт. В идеале размер резервов должен покрывать сумму расходов семьи за 3–6 месяцев. Но даже меньший финансовый буфер обеспечивает некоторое спокойствие в случае неожиданного события.

Проанализируйте счета, ожидающие оплаты

Запишите все счета, ожидающие оплаты (сумма, срок оплаты, проценты и пени). Подготовьте график погашения и оплатите счета, в частности те счета, для которых начисляются более высокие пени или для которых срок оплаты является более ранним. Если Ваши счета накопились, свяжитесь с компанией, выставившей счёт, чтобы договориться о новом графике платежей или получите продление, если это возможно.

Перед тем как брать новый кредит выясните все альтернативы

В случае экономических трудностей получение нового кредита может показаться заманчивым, но сначала стоит уяснить для себя все последствия. Как быстрые кредиты, так и различные потребительские кредиты приводят к новым и более высоким издержкам в виде комиссий и процентных ставок, и могут вместо этого создать замкнутый круг долговых обязательств.

Если есть риск, что у Вас возникнут проблемы с возвратом кредита, который уже был взят, можно подать заявление на кредитный отпуск. В связи с кризисом многие банки предлагают кредитный отпуск в упрощённом порядке: заявление можно подать в интернет-банке, а внесение изменений в договор в связи с оплачиваемым отпуском можно сделать бесплатно. Важно подать заявку до того, как возникла задолженность. Кредитный отпуск обычно применяется к основным платежам по кредиту, однако проценты следует по-прежнему платить.

Будьте начеку и остерегайтесь мошенников

Под прикрытием коронавируса активизировались мошенники, и пытаются воспользоваться пониженной бдительностью людей. Поэтому будьте осторожны, не передавайте свою банковскую карточку или PIN-коды незнакомым людям, не позволяйте им получать доступ к Вашему интернет-банку. Вы также должны быть осторожны при использовании различных онлайн-сервисов (включая интернет-магазины). Проверьте его бэкграунд, чтобы убедиться, что интернет-магазин заслуживает доверия. Во-первых, стоит определить, кто продавец и действительно ли он продаёт товар. Наиболее важные контактные данные продавца (наименование компании, регистрационный код, адрес электронной почты, телефон) должны быть указаны на веб-сайте интернет-магазина. Бэкграунд отечественных электронных торговцев также можно посмотреть в Коммерческом регистре и на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Узнайте о пособиях и о возможностях подработки

Увеличение дохода так же важно, как накопления. Если у Вас есть постоянная работа, но в графике иногда случаются простои, то это для Вас – хороший вариант. Вы можете найти возможности подработки на различных порталах вакансий, например, на сайте GoWorkaBit или в среде временных вакансий на сайте Кассы по безработице.

Если же Вы остались без работы, то надо при первой же возможности встать на учет. Сделать это можно в электронной среде Кассы по безработице. Если Вам снизили зарплату и/или работодатель не может предложить работу в объёме, предусмотренном договором, то можно получить компенсацию заработной платы. Для получения компенсации работодатель должен соответствовать некоторым критериям. Он должен обратиться с заявлением в Кассу по безработице. Компенсация по заработной плате выплачивается непосредственно на банковский счет работника.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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