Эстонский экономист: мы возвращаемся к старым проблемам

Мир возвращается к старым проблемам

На дворе становится теплее, коронавирус, по крайней мере сейчас, отступает, и люди могут вернуться к прежним проблемам. Конечно, все изменилось, и коронавирус оставил свой след в каждой области жизни — даже в сфере современного гражданского активизма в Facebook.

Под предводительством звезд соцсетей, а также более серьезных общественных деятелей, говорится о том, как коронакризис подарил нам возможность выйти за рамки капиталистического общества потребления, остановить потепление климата и создать новый, социально справедливый мировой порядок. На пути к великим целям страдают и некоторые экономические понятия, такие как валовой внутренний продукт (ВВП), экономический рост и производительность, которые не совпадают с целями построения нового и лучшего общества.

На первый взгляд, с этими тезисами, казалось бы, не поспоришь — если только человек не мыслит экономическими категориями.

Валовой внутренний продукт не разрушает общество

Интересную точку зрения представляет собой критика, касающаяся ВВП и его роста и приравнивающая его ко всему злу, которое мы видим в современном обществе. Этот угол зрения сегодня особенно интересен в связи с исторической параллелью. А именно, ВВП как важнейший критерий состояния экономики вошел в обиход как раз во времена предыдущего крупного мирового кризиса, после II Мировой войны, чтобы служить мерилом восстановления экономики стран. Те, кто был у руля в то время, сегодня, вероятно, были бы очень удивлены, узнав, какие зловещие качества присваиваются этому показателю.

Если задуматься, валовой внутренний продукт представляет собой статистическую концепцию, которая, говоря простым языком, показывает стоимость, создаваемую членами общества в государстве. То, что эта стоимость является лишь материальной и наносит вред природе, не соответствует истине. За отсутствием лучшего критерия мы измеряем стоимость в деньгах, однако свой вклад в экономику вносят и образование, и медицина, и йога, и кристальная терапия. Между прочим, основным локомотивом экономического роста Эстонии 2019 года был IT-сектор, экологический след которого относительно скромен.