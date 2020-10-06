Эстонский экономический аналитик: худшее, похоже, уже позади

Часть промышленности восстанавливается быстро, но многие испытывают трудности

Аналогично многим другим секторам предпринимательства, промышленным предприятиям в этом году пришлось справляться со снижением оборотов. К счастью, худшее, похоже, уже позади. В то время как весной в период распространения коронавируса промышленное производство упало почти на одну пятую по сравнению с прошлым годом, в июне объем производства был на 5% ниже, чем в прошлом году, а в июле промышленное производство уже было практически таким же, как в 2019 году. Данные за август снова показали небольшое снижение, но, учитывая общий контекст мировой экономики, снижение объемов производства на 5% по сравнению с прошлым годом не кажется таким уж страшным. Касательно августа показатели промышленного производства в большинстве стран пока еще недоступны, но в июле в Европейском союзе было только три страны с меньшим спадом промышленного производства, чем в Эстонии.

Если посмотреть на объемы производства по отраслям, то вырисовывается довольно пестрая картина. Радует, что несмотря на сложные экономические условия, летние месяцы были даже успешными для ряда ключевых отраслей. Например, в период с июня по август электронная промышленность смогла увеличить объемы производства на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство химической промышленности увеличилось на 7%, мебельной промышленности — на 5%, а деревообрабатывающей промышленности — на 3%. Что касается негативной стороны, то в нескольких крупных отраслях промышленности спад наблюдался даже летом. Стоит отметить, например, падение на 16% в производстве прицепов и других транспортных средств, снижение объемов производства строительных материалов на 15% и снижение на 10% в металлургической промышленности.

Однако после весеннего минимума экономическая уверенность промышленных предприятий сильно улучшилась и достигла уровня начала 2020 года. К сожалению, этот факт вовсе не означает, что в отрасли может возникнуть большая волна оптимизма. В частности, показатель уверенности промышленных предприятий был низким уже в начале года. В то время коронавирус был еще отдаленным отголоском из Китая, а уверенность была подорвана низким спросом: промышленное производство снижалось со второй половины 2019 года. Если взглянуть на оценку промышленных предприятий по количеству новых заказов за последние месяцы, то в июне и июле этот индикатор показывал уверенный рост, а в августе снова снизился. В то же время этот индикатор всегда был достаточно волатильным, поэтому не стоит переоценивать его месячное снижение.