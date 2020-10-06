Эстонский экономический аналитик: худшее, похоже, уже позади

На минувшей неделе Департамент статистики опубликовал важные данные о состоянии экономики Эстонии: объем продаж промышленной продукции и розничной торговли в августе. В то время как ситуация в промышленности улучшается, говорить о каком-либо кризисе розничной торговли вообще сложно.
Часть промышленности восстанавливается быстро, но многие испытывают трудности
Аналогично многим другим секторам предпринимательства, промышленным предприятиям в этом году пришлось справляться со снижением оборотов. К счастью, худшее, похоже, уже позади. В то время как весной в период распространения коронавируса промышленное производство упало почти на одну пятую по сравнению с прошлым годом, в июне объем производства был на 5% ниже, чем в прошлом году, а в июле промышленное производство уже было практически таким же, как в 2019 году. Данные за август снова показали небольшое снижение, но, учитывая общий контекст мировой экономики, снижение объемов производства на 5% по сравнению с прошлым годом не кажется таким уж страшным. Касательно августа показатели промышленного производства в большинстве стран пока еще недоступны, но в июле в Европейском союзе было только три страны с меньшим спадом промышленного производства, чем в Эстонии.
Если посмотреть на объемы производства по отраслям, то вырисовывается довольно пестрая картина. Радует, что несмотря на сложные экономические условия, летние месяцы были даже успешными для ряда ключевых отраслей. Например, в период с июня по август электронная промышленность смогла увеличить объемы производства на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как производство химической промышленности увеличилось на 7%, мебельной промышленности — на 5%, а деревообрабатывающей промышленности — на 3%. Что касается негативной стороны, то в нескольких крупных отраслях промышленности спад наблюдался даже летом. Стоит отметить, например, падение на 16% в производстве прицепов и других транспортных средств, снижение объемов производства строительных материалов на 15% и снижение на 10% в металлургической промышленности.
Однако после весеннего минимума экономическая уверенность промышленных предприятий сильно улучшилась и достигла уровня начала 2020 года. К сожалению, этот факт вовсе не означает, что в отрасли может возникнуть большая волна оптимизма. В частности, показатель уверенности промышленных предприятий был низким уже в начале года. В то время коронавирус был еще отдаленным отголоском из Китая, а уверенность была подорвана низким спросом: промышленное производство снижалось со второй половины 2019 года. Если взглянуть на оценку промышленных предприятий по количеству новых заказов за последние месяцы, то в июне и июле этот индикатор показывал уверенный рост, а в августе снова снизился. В то же время этот индикатор всегда был достаточно волатильным, поэтому не стоит переоценивать его месячное снижение.
Признаки будущего местной промышленности можно также искать в развитии промышленности важных торговых партнеров Эстонии. Забегая вперед, стоит отметить, что сигналы весьма противоречивые. В этом году дела в промышленности Финляндии, самом важном торговом партнере Эстонии, сильно отличалось от нашей. В то время как объем производства в промышленности в Эстонии немедленно и резко отреагировал на кризис коронавируса, в Финляндии, например, он даже увеличился в марте, а в последующие месяцы, в апреле и мае, снижение ограничилось скромными 4%. Зато в летние месяцы вместо восстановления спад напротив усилился, и в июне и июле объем производства был на 6% ниже, чем голом ранее. Еще более резким был спад новых заказов в обрабатывающей промышленности в Финляндии, который согласно соответствующему индексу был почти на 30% ниже, чем годом ранее. У не менее важной для нас шведской промышленности дела шли практически так же, как и у Эстонии. Там тоже промышленное производство упало на 17-18% в апреле-мае, но затем начало быстро восстанавливаться. По состоянию на июль объем промышленного производства в Швеции почти на 8% отставал от уровня прошлого года. Количество новых заказов также растет.
Если это кризис, то в таком кризисе розничная торговля вполне хотела бы существовать
Если относительно промышленности сегодня можно говорить о восстановлении, то в случае розничной торговли можно сказать, что настоящего кризиса там и не было. Единственным сложным месяцем для сектора оказался апрель, когда закрытие торговых центров снизило объем продаж на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи в мае уже были на уровне, сопоставимом с 2019 годом, а в летние месяцы обороты предприятий розничной торговли демонстрировали стремительный рост.
Как и в случае со статистикой и средними показателями, конечно, это не отражает результативность каждого предприятия. Глядя на первые восемь месяцев 2020 года, вероятно, не будет сюрпризом, какая именно отрасль торговли выиграла от кризиса. Конечно, это электронная торговля (и розничная торговля по почте), оборот которой вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Практически на столько же выросли продажи в других специализированных магазинах — это спортивные магазины, магазины для садоводства, книжные магазины и т. п. В ситуации, когда другие развлечения были ограничены и не каждый хотел сходить в паб или ресторан, возможно, неудивительно, что второе место по росту оборотов занял оборот алкогольных магазинов — он увеличился на 13% за год. Свою роль в этом, безусловно сыграло снижение акцизов и ограничения на поездки в Латвию. В первом полугодии внушительный рост демонстрировали розничные продажи бытовой техники и строительных материалов, а также обороты супермаркетов и аптек. Продажи одежды и обуви в этом году сильно упали, однако во многом это связано с весенней вспышкой коронавируса, летом уже были явные признаки восстановления.
За первые 8 месяцев года оборот розничных торговых предприятий в целом был положительным: +1,7%, в постоянных ценах рост даже достигает более 2%. Хотя в Европейском союзе были и другие страны, где в первой половине года розничные продажи выросли, они всё же относятся к явному меньшинству.
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